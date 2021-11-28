Пока что о переносе матча Премьер-лиги Англии между «Бёрнли» и «Тоттенхэмом» на другой день речь не идёт. Судя по появившемуся в сети видео, которое опубликовал журналист Том Гэйл, поле стадиона «Терф Мур» начали чистить от снега.

Burnley ground staff working hard to ensure #BURTOT goes ahead pic.twitter.com/OOdkvgGAv0 — Tom Gayle (@Tom_Gayle) November 28, 2021

Матч должен стартовать в 17:00 по московскому времени. Следить за событиями поединка на «Терф Мур» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

На текущий момент «Бёрнли» располагается на 18 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне вылета. «Тоттенхэм», в свою очередь, занимает 7 место, что тоже вряд ли устраивает команду.