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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Перед матчем «Бёрнли» - «Тоттенхэм» поле замело снегом фото

28 Ноября 2021 • 15:49 Комментировать
Бёрнли
0:0
Тоттенхэм
отменен

Зима ещё не наступила, а Англию местами уже заносит снегом. Судя по появившимся в сети фотографиям, снег замёл поле стадиона «Терф Мур», где в 17:00 по московскому времени календарный матч Премьер-лиги должны начать «Бёрнли» и «Тоттенхэм».

На одном из фото делегация с участием судей находится на поле и проверяет условия. Кто-то даже сделал снежку.

Журналист Ян-Хенрик Бёрслид, который и опубликовал эти фотографии, на своей страничке в «Твиттере» отмечет, что снег также идёт в Манчестере, где в это же время матч должны начать «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». А вот в Лондоне светит солнце.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бёрнли
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