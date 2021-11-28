Зима ещё не наступила, а Англию местами уже заносит снегом. Судя по появившимся в сети фотографиям, снег замёл поле стадиона «Терф Мур», где в 17:00 по московскому времени календарный матч Премьер-лиги должны начать «Бёрнли» и «Тоттенхэм».

На одном из фото делегация с участием судей находится на поле и проверяет условия. Кто-то даже сделал снежку.

Журналист Ян-Хенрик Бёрслид, который и опубликовал эти фотографии, на своей страничке в «Твиттере» отмечет, что снег также идёт в Манчестере, где в это же время матч должны начать «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». А вот в Лондоне светит солнце.