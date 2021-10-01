Клубы АПЛ позволят вакцинированным футболистам из стран красного списка сыграть за сборные

Стало известно, смогут ли представители Африки и Южной Америки, выступающие за команды АПЛ, помочь своим национальным сборным в октябре.

Клубы английской Премьер-лиги сдержали своё слово и позволили игрокам, представляющим страны из красного списка, отправиться в расположение национальных команд, информирует BBC. Правда, касается это лишь тех, кто прошёл стопроцентную вакцинацию от коронавируса.

Напомним, что в сентябре произошёл инцидент при участии четырёх аргентинских футболистов, нарушивших правила въезда в Бразилию, из-за чего матч между сборными этих двух стран был сорван.

После данного происшествия Премьер-лига пообещала допустить игроков к участию в отборочных поединках к чемпионату мира.