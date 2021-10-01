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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ позволят вакцинированным футболистам из стран красного списка сыграть за сборные

01 Октября 2021 • 18:35 Комментировать
Венесуэла
...
Бразилия
08.10 02:30

Стало известно, смогут ли представители Африки и Южной Америки, выступающие за команды АПЛ, помочь своим национальным сборным в октябре.

Клубы английской Премьер-лиги сдержали своё слово и позволили игрокам, представляющим страны из красного списка, отправиться в расположение национальных команд, информирует BBC. Правда, касается это лишь тех, кто прошёл стопроцентную вакцинацию от коронавируса.

Напомним, что в сентябре произошёл инцидент при участии четырёх аргентинских футболистов, нарушивших правила въезда в Бразилию, из-за чего матч между сборными этих двух стран был сорван.

После данного происшествия Премьер-лига пообещала допустить игроков к участию в отборочных поединках к чемпионату мира.

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