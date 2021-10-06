​Зуб мудрости помешал Каземиро отправиться в сборную Бразилии

Хавбек «Реала» Каземиро не поможет сборной Бразилии в октябрьских играх отбора на чемпионат мира-2022. Бразильский футболист остался в Мадриде по причине воспаления зуба мудрости. Врачи порекомендовали Каземиро покой на протяжении пяти дней. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Вместо Каземиро главный тренер бразильской сборной Тите вызвал в команду Дугласа Луиса из «Астон Виллы».

В октябре сборную Бразилии ждут матчи против Венесуэлы, Колумбии и Уругвая. В отборе на чемпионат мира «селесао» пока не теряли очки – у них восемь побед в восьми матчах.