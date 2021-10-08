Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 236 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Бразилия отпраздновала волевую победу над Венесуэлой

08 Октября 2021 • 08:14 Комментировать
Венесуэла
1:3
Бразилия
окончен

В матче 11-го тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная Бразилии в гостях играла с командой Венесуэлы. «Селесао» первыми пропустили, однако затем смогли ответить тремя голами.

В итоге бразильцы отпраздновали волевую победу со счетом 3:1 и продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице со 100-процентным показателем.

Протокол игры  
Венесуэла 1:3 Бразилия
(1:0) Рамирес Эрик 11'    
    71' Маркиньос Маркос (1:1)
    85' Габриэл Барбоза (1:2)
    90' Антони (1:3)
Гратероль Хоэль Эрнандес Рональд   88' Мехиас Хосуа   46' (Чансельор Джон (   46') Феррареси Науэль Гонсалес Оскар II Ринкон Томас   74' (Кордова Серхио (   74') Мартинес Хосе Андрес   65' (Кастильо Эдсон (   65') Мачис Дарвин   74' (Морено Хуниор (   74') Сотельдо Йеферсон Пеньяранда Адальберто   59' (Бель Эдуард (   59'   80') Рамирес Эрик
Запасные: Макоун Кристиан Кассерес Кристиан Каррильо Даниэль II Фариньес Вилькер Аристегиета Фернандо Ромеро Луис III Росалес Роберто
Алиссон Бекер Данило Луис   77' (Антони (   77') Маркиньос Маркос   60' Силва Тьяго Арана Гильерме   90' (Алекс Сандро (   90') Рибейро Эвертон   46' (Рафинья Диас (   46') Фабиньо Энрике Жерсон Сантос Пакета Лукас   63' (Винисиус Жуниор (   63') Габриэл Барбоза Жезус Габриэль   77' (Эмерсон Жуниор (   77')
Запасные: Эдерсон Мораес Эденилсон дос Сантос Милитао Эдер Перейра Вевертон Кабрал Артур Фред Сантос Лукас VI
08 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Венесуэлы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.10  21:45 Германия ... Румыния 1.13 9 22
08.10  21:45 Мальта ... Словения 7.2 4.1 1.53
08.10  21:45 Эстония ... Беларусь 3.1 3.3 2.41
08.10  21:45 РОССИЯ ... Словакия 2 3.2 4.4
08.10  21:45 Исландия ... Армения 1.63 3.7 6.4
08.10  21:45 Турция ... Норвегия 2.09 3.5 3.6
08.10  21:45 Лихтенштейн ... Северная Македония 16 6.4 1.22
08.10  21:45 Гибралтар ... Черногория 18 7.6 1.17
08.10  21:45 Чехия ... Уэльс 1.72 3.65 5.4
08.10  21:45 Кипр ... Хорватия 11 5.2 1.32
08.10  21:45 Латвия ... Голландия 29 9.8 1.11
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
08:23 · Чемпионат мира 2022
Сборная Чили всухую проиграла Перу, Колумбия расписала мировую с Уругваем
08:14 · Чемпионат мира 2022
Бразилия отпраздновала волевую победу над Венесуэлой
08:09 · Чемпионат мира 2022
Аргентина с Месси не смогла забить Парагваю
02:12 · Чемпионат мира 2022
Германия - Румыния: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08 · Чемпионат мира 2022
Россия - Словакия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Чемпионат мира 2022
Латвия - Голландия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:23 · Чемпионат мира 2022
Мостовой: В матче против Словакии нет места отговоркам 1
00:03 · Чемпионат мира 2022
Корнаухов: «Не думаю, что из-за победы Словакии в первом круге психологическое преимущество на их стороне» 1 эксклюзив
07 Октября
23:19 · Чемпионат мира 2022
Азмун сделал голевую передачу и не реализовал пенальти в поединке сборной Ирана 1
22:53 · Чемпионат мира 2022
Кузяев ответил на вопрос о столкновении со Смоловым 1
22:21 · Чемпионат мира 2022
Кузяев: Я соглашусь, если мне предложат стать капитаном сборной России 1
22:12 · Чемпионат мира 2022
Наставник Уэльса заявил, что готов сорвать матч с Чехией в случае проявления расизма 1
21:38 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «Сборной нужно выходить с первого места, чтобы не трепать нервы в стыках» 1
21:13 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил на вопрос, будет ли Кузяев капитаном в игре со Словакией
21:06 · Чемпионат мира 2022
Макаров не тренируется со сборной России перед матчем со Словакией
Все новости
Рекомендуем