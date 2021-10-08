Бразилия отпраздновала волевую победу над Венесуэлой

В матче 11-го тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная Бразилии в гостях играла с командой Венесуэлы. «Селесао» первыми пропустили, однако затем смогли ответить тремя голами.
В итоге бразильцы отпраздновали волевую победу со счетом 3:1 и продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице со 100-процентным показателем.
Протокол игры
|(1:0) Рамирес Эрик 11'
|71' Маркиньос Маркос (1:1)
|85' Габриэл Барбоза (1:2)
|90' Антони (1:3)
Гратероль Хоэль • Эрнандес Рональд • 88'Мехиас Хосуа 46' ( Чансельор Джон ( 46') • Феррареси Науэль • Гонсалес Оскар II • Ринкон Томас 74' ( Кордова Серхио ( 74') • Мартинес Хосе Андрес 65' ( Кастильо Эдсон ( 65') • Мачис Дарвин 74' ( Морено Хуниор ( 74') • Сотельдо Йеферсон • Пеньяранда Адальберто 59' ( Бель Эдуард ( 59' ) • 80'Рамирес Эрик
Алиссон Бекер • Данило Луис 77' ( Антони ( 77') • Маркиньос Маркос • 60'Силва Тьяго • Арана Гильерме 90' ( Алекс Сандро ( 90') • Рибейро Эвертон 46' ( Рафинья Диас ( 46') • Фабиньо Энрике • Жерсон Сантос • Пакета Лукас 63' ( Винисиус Жуниор ( 63') • Габриэл Барбоза • Жезус Габриэль 77' ( Эмерсон Жуниор ( 77')
Запасные: Эдерсон Мораес • Эденилсон дос Сантос • Милитао Эдер • Перейра Вевертон • Кабрал Артур • Фред Сантос • Лукас VI
08 октября.