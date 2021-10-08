Бразилия отпраздновала волевую победу над Венесуэлой

В матче 11-го тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная Бразилии в гостях играла с командой Венесуэлы. «Селесао» первыми пропустили, однако затем смогли ответить тремя голами.

В итоге бразильцы отпраздновали волевую победу со счетом 3:1 и продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице со 100-процентным показателем.