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Чемпионат мира 2022

Неймар - о голах за сборную: «Для меня будет честью обогнать Пеле»

10 Сентября 2021 • 10:47 Комментировать (1)
Венесуэла
...
Бразилия
07.10 23:00

Игрок сборной Бразилии Неймар высказался по поводу победы бразильцев в матче со сборной Перу (2:0). В этой игре он забил гол, который стал для него 69-м в футболке национальной сборной. Рекорд принадлежит Пеле, у которого 77 забитых мячей.

«Для меня будет честью обогнать Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Я надеюсь, что он быстро поправится и сможет сопровождать нашу сборную дальше. Верю, что ему удастся выбраться из этого. Я помню о нём в своих молитвах», - цитирует бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, что после восьми туров квалификации на чемпионат мира сборная Бразилии одержала восемь побед. В следующем матче команда Тите сыграет со сборной Венесуэлы на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сборная Бразилии Неймар
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
10 Сентября 2021 в 10:58
можешь уже просто чупачупс пососать , у него 112 матчей , а Пеле забил свои мячи за 91 матч
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