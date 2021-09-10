Неймар - о голах за сборную: «Для меня будет честью обогнать Пеле»

Игрок сборной Бразилии Неймар высказался по поводу победы бразильцев в матче со сборной Перу (2:0). В этой игре он забил гол, который стал для него 69-м в футболке национальной сборной. Рекорд принадлежит Пеле, у которого 77 забитых мячей.

«Для меня будет честью обогнать Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Я надеюсь, что он быстро поправится и сможет сопровождать нашу сборную дальше. Верю, что ему удастся выбраться из этого. Я помню о нём в своих молитвах», - цитирует бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, что после восьми туров квалификации на чемпионат мира сборная Бразилии одержала восемь побед. В следующем матче команда Тите сыграет со сборной Венесуэлы на выезде.