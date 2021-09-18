Бенитес – о первом поражении в сезоне: «Ранние ошибки помешали нам»

В пятом туре английской Премьер-лиги подопечные Рафаэля Бенитеса уступили со счётом 0:3 «Астон Вилле» и выпали из лидирующей группы команд.

«Мне кажется, мы вошли в игру очень даже неплохо. У нас были возможности при контратаках, но не хватило реализации. Было несколько моментов после перерыва, но мы пропустили раз, а затем второй.

Рондон, Грэй и Ивоби имели возможности, чтобы вернуть нас в борьбу.

Ранние ошибки помешали нам. Было сложно реагировать на них. Надеюсь, в будущем у нас получится это исправить», - приводит послематчевые комментарии Рафаэля Бенитеса BBC.