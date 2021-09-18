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Премьер-лига

Бенитес – о первом поражении в сезоне: «Ранние ошибки помешали нам»

18 Сентября 2021 • 23:24 Комментировать
Астон Вилла
3:0
Эвертон
окончен

В пятом туре английской Премьер-лиги подопечные Рафаэля Бенитеса уступили со счётом 0:3 «Астон Вилле» и выпали из лидирующей группы команд.

«Мне кажется, мы вошли в игру очень даже неплохо. У нас были возможности при контратаках, но не хватило реализации. Было несколько моментов после перерыва, но мы пропустили раз, а затем второй.

Рондон, Грэй и Ивоби имели возможности, чтобы вернуть нас в борьбу.

Ранние ошибки помешали нам. Было сложно реагировать на них. Надеюсь, в будущем у нас получится это исправить», - приводит послематчевые комментарии Рафаэля Бенитеса BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон Апл Астон Вилла
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