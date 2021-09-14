Демарай Грэй: «Темнокожие парни скоро не захотят играть за сборную Англии»

Игрок «Эвертона» Демарай Грэй затронул тему проявления расизма на стадионах во время футбольных матчей.

В интервью пресс-службе клуба футболист рассказал, что думает на этот счет: «Мы пытаемся поддержать часть общества, вставая на колено, но людям по ту сторону экрана плевать на это. Посмотрите, что произошло с парнями после финала чемпионата Европы. Да после увиденного юные темнокожие игроки и дети не заходят представлять Англию на международной арене».

Также Грэй призвал болельщиков пересмотреть свое мнение касательно их поведения, ссылаясь на двойные стандарты – он считает, что фанаты обращают только на негативные моменты, а на положительные закрывают глаза.