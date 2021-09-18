Польша хочет заиграть Кэша за сборную

Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш в скором времени может начать выступления за национальную сборную Польши.

По информации Daily Mail, польское футбольное руководство зондирует почву в вопросе возможности выступлений игрока бирмингемского клуба за «кадру». В Польше знают, что у матери Кэша есть польские корни, и эта зацепка позволяет «красно-белым» заиграть футболиста «Астон Виллы» за свою сборную.

Отметим, что Мэтти Кэш по своему амплуа является правым защитником. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл от звонка до звонка 4 поединка за «Астон Виллу» в Премьер-лиге, записав себе в пассив одну жёлтую карточку.