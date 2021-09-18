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Премьер-лига

«Эвертон» больше не в группе лидеров после фиаско в Бирмингеме

18 Сентября 2021 • 21:28 Комментировать
Астон Вилла
3:0
Эвертон
окончен

Один из пятёрки лидеров Премьер-лиги Англии, «Эвертон», играл на выезде против «Астон Виллы» и в итоге был разгромлен. Решающим стал отрезок протяженностью в 9 минут в середине второго тайма, когда бирмингемцы забили трижды. Точный удар Мэтти Кэша, автогол Люка Диня и мяч Леона Бэйли сделали счет 3:0.

«Эвертон» пятый с 10 очками, у его соперника на одну победу меньше и 10-я позиция.

Протокол игры  
Астон Вилла 3:0 Эвертон
(1:0) Кэш Мэтти 66'    
(2:0) Динь Люка 69'    
(3:0) Бэйли Леон 75'    
Мартинес Эмилиано Конса Эзри Туанзебе Аксел Мингс Тайрон Кэш Мэтти   86' (Траоре Бертран (   86') Макгинн Джон   40' (Накамба Марвелус (   40') Соарес Дуглас Рамси Джакоб Таргетт Мэтт   61' (Бэйли Леон (   61'   76' Янг Эшли   82') Уоткинс Олли Ингс Дэнни
Запасные: Арчер Камерон Стир Джед Эль-Гази Анвар Буэндия Эмилиано Хаус Кортни
Бегович Асмир Годфри Бен   72'   80' (Кенни Джонджо (   80') Мина Йерри Кин Майкл Динь Люка Таунсенд Андрос Дукуре Абдулай Аллан Маркес   72' (Гордон Энтони (   72') Айуоби Алекс   81' (Дэвис Том (   81') Грэй Демарай Рондон Саломон   63' (Гомеш Андре (   63')
Запасные: Лонерган Энди Брэнтуэйт Джерред Симмс Эллис Холгейт Мэйсон
18 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Эвертон Астон Вилла
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окончен Бёрнли 0:1 Арсенал
окончен Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон
окончен Астон Вилла 3:0 Эвертон
19.09  16:00 Брайтон ... Лестер 2.85 3.3 2.6
19.09  16:00 Вест Хэм ... Манчестер Юнайтед 3.5 3.85 2.02
19.09  18:30 Тоттенхэм ... Челси 3.65 3.5 2.07
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