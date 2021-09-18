«Эвертон» больше не в группе лидеров после фиаско в Бирмингеме

Один из пятёрки лидеров Премьер-лиги Англии, «Эвертон», играл на выезде против «Астон Виллы» и в итоге был разгромлен. Решающим стал отрезок протяженностью в 9 минут в середине второго тайма, когда бирмингемцы забили трижды. Точный удар Мэтти Кэша, автогол Люка Диня и мяч Леона Бэйли сделали счет 3:0.
«Эвертон» пятый с 10 очками, у его соперника на одну победу меньше и 10-я позиция.
Протокол игры
|Астон Вилла
|3:0
|Эвертон
|(1:0) Кэш Мэтти 66'
|(2:0) Динь Люка 69'
|(3:0) Бэйли Леон 75'
Мартинес Эмилиано • Конса Эзри • Туанзебе Аксел • Мингс Тайрон • Кэш Мэтти 86' ( Траоре Бертран ( 86') • Макгинн Джон 40' ( Накамба Марвелус ( 40') • Соарес Дуглас • Рамси Джакоб • Таргетт Мэтт 61' ( Бэйли Леон ( 61' • 76'Янг Эшли 82') • Уоткинс Олли • Ингс Дэнни
Запасные: Арчер Камерон • Стир Джед • Эль-Гази Анвар • Буэндия Эмилиано • Хаус Кортни
Бегович Асмир • Годфри Бен 72' 80' ( Кенни Джонджо ( 80') • Мина Йерри • Кин Майкл • Динь Люка • Таунсенд Андрос • Дукуре Абдулай • Аллан Маркес 72' ( Гордон Энтони ( 72') • Айуоби Алекс 81' ( Дэвис Том ( 81') • Грэй Демарай • Рондон Саломон 63' ( Гомеш Андре ( 63')
Запасные: Лонерган Энди • Брэнтуэйт Джерред • Симмс Эллис • Холгейт Мэйсон
18 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).