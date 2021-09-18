«Эвертон» больше не в группе лидеров после фиаско в Бирмингеме

Один из пятёрки лидеров Премьер-лиги Англии, «Эвертон», играл на выезде против «Астон Виллы» и в итоге был разгромлен. Решающим стал отрезок протяженностью в 9 минут в середине второго тайма, когда бирмингемцы забили трижды. Точный удар Мэтти Кэша, автогол Люка Диня и мяч Леона Бэйли сделали счет 3:0.

«Эвертон» пятый с 10 очками, у его соперника на одну победу меньше и 10-я позиция.