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Алиоски покинул «Лидс» на правах свободного агента

05 Июля 2021, 20:39,

Полузащитник Эгзиян Алиоски покинул «Лидс» на правах свободного агента, передаёт официальный сайт клуба. Сообщалось, что игроком интересуется московский ЦСКА.

Алиоски решил не продлевать контракт с «Лидсом», в составе которого провёл последние четыре сезона. Всего за команду Марсело Бьелсы он сыграл 171 матч, забил 22 гола и отдал 19 результативных передач. Пока неизвестно, где игрок сборной Северной Македонии продолжит карьеру.

Ранее сообщалось, что Алиоски может продолжить карьеру в чемпионате России, однако агент футболиста опроверг информацию об интересе со стороны московского клуба.

Также стало известно, что игрок «Барселоны» Жуниор Фирпо перейдёт в «Лидс» на этой неделе.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Лидс, Эгзиян Алиоски
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