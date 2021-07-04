Фирпо станет игроком «Лидса» на следующей неделе

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04 Июля 2021, 19:25,
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Защитник «Барселоны» Жуниор Фирпо станет игроком «Лидса» уже на следующей неделе, передаёт The Athletic. Сообщается, что игрок уже находится в Англии и в ближайшее время подпишет контракт.
Игрок «Барселоны» Жуниор Фирпо близок к переходу «Лидс» за 15 миллионов евро. Стороны близки к завершению сделки и могут объявить об этом уже на следующей неделе.
Напомним, что Фирпо является игроком каталонского клуба с 2019 года. Он перешёл из «Бетиса» за 18 миллиона евро. В составе «Барселоны» на его счету 41 матч во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Пьянич и Юмтити могут покинуть «Барселону» на правах свободных агентов.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Лидс, Жуниор Фирпо