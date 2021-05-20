Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Восьмым членом Зала славы АПЛ стал Дэвид Бекхэм

20 Мая 2021, 15:30,

Владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм вошёл в Зал славы английской Премьер-лиги. 

На профессиональном клубном уровне Бекхэм провёл в Англии 12 лет, большую часть матчей отыграв за «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» Дэвид провёл больше 250 игр, отличившись 62 раза, отдав 80 результативных передач. В активе английской полузащитника шесть чемпионств в майке манкунианцев, а также по две победы в Кубке и Суперкубке страны. Официальный твиттер-аккаунт английской Премьер-лиги отметил гениальные пасы футболиста и назвал его целеустремлённым и трудолюбивым игроком. 

До Бекхэма участниками Зала славы АПЛ из средней линии стали Рой Кин, Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Дэвид Бекхэм
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