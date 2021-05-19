Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Лэмпард стал пятым игроком в Зале славы АПЛ

19 Мая 2021, 11:36,

Премьер-лига Англии продолжает сообщать о пополнении в своём Зале славы. Пятым представителем Зала славы стал «сердце «Челси», диспетчер «Челси» - Фрэнк Лэмпард.

Лэмпард стал легендой «Челси», проведя в клубе 13 лет после перехода из «Вест Хэма» в 2001 году. Фрэнк трижды завоёвывал чемпионский титул Премьер-лиги. Всего в АПЛ Лэмпард провёл 609 матчей, в которых забил 177 голов и отдал 102 результативных паса. Однажды полузащитник признавался лучшим футболистом сезона.

Напомним, ранее в Зал славы английской Премьер-лиги были включены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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