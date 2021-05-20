Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Зал славы АПЛ пополнил Джеррард

20 Мая 2021, 11:22,

В Зале славы английской Премьер-лиги снова пополнение. К Алану Ширеру, Тьерри Анри, Эрику Кантона, Рою Кину, Фрэнку Лэмпарду и Деннису Бергкампу присоединился экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

В период с 1998 по 2015 год Джеррард провёл 504 матча Премьер-лиги за «Ливерпуль». Он забил 120 голов и сделал 92 результативных паса на партнёров. Джеррард является одним из двух игроков, которые провели более 500 игр за один клуб в АПЛ. Вторым таким игроком является бывший партнёр Джеррарда по «Ливерпулю» Джейми Каррагер.

Отметим, что в Зал славы Премьер-лиги футболисты, завершившие карьеру до 1 августа 2020 года, попадают по решению фанатов и специального жюри.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Стивен Джеррард
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