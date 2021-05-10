«Фулхэм» стал третьей командой АПЛ, которая вылетает в Чемпионшип

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10 Мая 2021, 23:54,
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Командам Премьер-лиги Англии предстоит сыграть по 3-4 матча, а борьба за выживание уже завершилась. Третьим неудачником сезона вслед за «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвичем» стал «Фулхэм». «Дачники» играли дома против «Бёрнли», особо ни в чем не уступали, кроме результативных ударов. Победу гостям принесли голы Эшли Вествуда и Криса Вуда в конце первого тайма - 2:0.
«Фулхэм» в 10 очках от 17-го места и уже никак не спасется.
Протокол игры
|35' Вествуд Эшли (0:1)
|44' Вуд Крис (0:2)
Ареола Альфонс • Тете Кенни 54' ( Майя Джош ( 54') • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин 74' ( Лофтус-Чик Рубен ( 74') • Робинсон Энтони • Замбо-Ангисса Андре-Франк • 40'Лемина Марио • 83'Кавалейру Иван • Рид Бобби 66' ( Онома Джошуа ( 66') • Лукмен Адемола • Митрович Александр
Запасные: Родак Марек • Гектор Майкл • Брайан Джо • Рим Тим • Эйна Ола • Карвалью Фабиу
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли • Браунхилл Джош • Вествуд Эшли • Корк Джек • Макнил Дуайт • Выдра Матей 67' ( Родригес Джей ( 67') • Вуд Крис 86' ( Барнс Эшли ( 86')
Запасные: Питерс Эрик • Норрис Уилл • Гудмундссон Йоханн • Данн Джимми • Стивенс Дейл • Бардсли Филипп • Пикок-Фаррелл Бэйли
10 мая. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фулхэм, Бёрнли
Команда-лифт, как в нулевых наша Кубань, а ведь недавно после 1:4 выбивали Юве...
Жалко, хорошая команда, но невезучая... Увы! Но я уверен, после следующего года обязательно вернется...