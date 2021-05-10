Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Фулхэм» стал третьей командой АПЛ, которая вылетает в Чемпионшип

10 Мая 2021, 23:54,

Командам Премьер-лиги Англии предстоит сыграть по 3-4 матча, а борьба за выживание уже завершилась. Третьим неудачником сезона вслед за «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвичем»  стал «Фулхэм». «Дачники» играли дома против «Бёрнли», особо ни в чем не уступали, кроме результативных ударов. Победу гостям принесли голы Эшли Вествуда и Криса Вуда в конце первого тайма - 2:0.

«Фулхэм» в 10 очках от 17-го места и уже никак не спасется.

Протокол игры  
Фулхэм 0:2 Бёрнли
    35' Вествуд Эшли (0:1)
    44' Вуд Крис (0:2)
Ареола Альфонс Тете Кенни   54' (Майя Джош (   54') Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин   74' (Лофтус-Чик Рубен (   74') Робинсон Энтони Замбо-Ангисса Андре-Франк   40' Лемина Марио   83' Кавалейру Иван Рид Бобби   66' (Онома Джошуа (   66') Лукмен Адемола Митрович Александр
Запасные: Родак Марек Гектор Майкл Брайан Джо Рим Тим Эйна Ола Карвалью Фабиу
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли Браунхилл Джош Вествуд Эшли Корк Джек Макнил Дуайт Выдра Матей   67' (Родригес Джей (   67') Вуд Крис   86' (Барнс Эшли (   86')
Запасные: Питерс Эрик Норрис Уилл Гудмундссон Йоханн Данн Джимми Стивенс Дейл Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли
10 мая. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фулхэм, Бёрнли
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Комментарии (2)
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0
kalibr
11 Мая 2021, 00:10

Команда-лифт, как в нулевых наша Кубань, а ведь недавно после 1:4 выбивали Юве...

1
Oleg-Chelsea
10 Мая 2021, 23:58

Жалко, хорошая команда, но невезучая... Увы! Но я уверен, после следующего года обязательно вернется...

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