«Фулхэм» стал третьей командой АПЛ, которая вылетает в Чемпионшип

Командам Премьер-лиги Англии предстоит сыграть по 3-4 матча, а борьба за выживание уже завершилась. Третьим неудачником сезона вслед за «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвичем» стал «Фулхэм». «Дачники» играли дома против «Бёрнли», особо ни в чем не уступали, кроме результативных ударов. Победу гостям принесли голы Эшли Вествуда и Криса Вуда в конце первого тайма - 2:0.

«Фулхэм» в 10 очках от 17-го места и уже никак не спасется.