Паркер – о вылете из АПЛ: «Не испытываю ничего кроме грусти»

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер высказался о вылете из английской Премьер-лиги после поражения от «Бёрнли» (0:2).

«Это событие было всё ближе и ближе, но от этого не становится легче. Я опустошен. Несмотря на то, что в некоторые периоды сезона мы прогрессировали и играли неплохо, на дистанции нам не хватило класса, чтобы остаться в АПЛ. Всё решили детали.

В данный момент я не испытываю ничего кроме грусти. В ближайшие дни нам стоит обсудить будущее. Клубу стоит принять ключевые решения, мы то выходим, то вылетаем – это явно не то, что от нас ждут», - цитирует Паркера BBC.

Ранее из АПЛ уже вылетели «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич».