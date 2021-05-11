Паркер – о вылете из АПЛ: «Не испытываю ничего кроме грусти»

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11 Мая 2021, 00:50,
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Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер высказался о вылете из английской Премьер-лиги после поражения от «Бёрнли» (0:2).
«Это событие было всё ближе и ближе, но от этого не становится легче. Я опустошен. Несмотря на то, что в некоторые периоды сезона мы прогрессировали и играли неплохо, на дистанции нам не хватило класса, чтобы остаться в АПЛ. Всё решили детали.
В данный момент я не испытываю ничего кроме грусти. В ближайшие дни нам стоит обсудить будущее. Клубу стоит принять ключевые решения, мы то выходим, то вылетаем – это явно не то, что от нас ждут», - цитирует Паркера BBC.
Ранее из АПЛ уже вылетели «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фулхэм, Скотт Паркер