Моуринью: «Это был лучший Бэйл в сезоне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Бёрнли» (4:0).

«Мне понравилась игра, но самое главное – результат, нам очень нужна была победа. Было несколько матчей, в которых мы смотрелись здорово, но теряли очки, сегодня ребята рано повели в счёте, поэтому всё было под нашим контролем.

Игра Бэйла? Это был лучший Бэйл в нынешнем сезоне, он уверен в себе, находится в прекрасном состоянии и чувствует себя отлично. Я счастлив за команду, потому что Гарет нужен ребятам, но я счастлив и за него, Бэйл очень хочет принести радость болельщикам «Тоттенхэма», это особенный клуб для него», - цитирует португальского специалиста BBC.