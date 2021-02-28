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Моуринью: «Это был лучший Бэйл в сезоне»

28 Февраля 2021, 19:58,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Бёрнли» (4:0).

«Мне понравилась игра, но самое главное – результат, нам очень нужна была победа. Было несколько матчей, в которых мы смотрелись здорово, но теряли очки, сегодня ребята рано повели в счёте, поэтому всё было под нашим контролем.

Игра Бэйла? Это был лучший Бэйл в нынешнем сезоне, он уверен в себе, находится в прекрасном состоянии и чувствует себя отлично. Я счастлив за команду, потому что Гарет нужен ребятам, но я счастлив и за него, Бэйл очень хочет принести радость болельщикам «Тоттенхэма», это особенный клуб для него», - цитирует португальского специалиста BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарет Бэйл
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