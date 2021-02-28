«Тоттенхэм» разорвал в клочья оборону «Бёрнли»

«Тоттенхэм», кажется, постепенно выходит из кризиса, одержав третью разгромную победу за 10 дней. В воскресенье «шпоры» принимали «Бёрнли» и к 55-й минуте забили четыре мяча в ворота аутсайдера. Гарет Бэйл забил по голу в начале каждого тайма и ассистировал Гарету Бэйлу. Еще один мяч на счету Лукаса Моуры.

Победа со счетом 4:0 позволила команде Жозе Моуринью подняться на восьмое место.