«Тоттенхэм» разорвал в клочья оборону «Бёрнли»

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28 Февраля 2021, 18:56,
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«Тоттенхэм», кажется, постепенно выходит из кризиса, одержав третью разгромную победу за 10 дней. В воскресенье «шпоры» принимали «Бёрнли» и к 55-й минуте забили четыре мяча в ворота аутсайдера. Гарет Бэйл забил по голу в начале каждого тайма и ассистировал Гарету Бэйлу. Еще один мяч на счету Лукаса Моуры.
Победа со счетом 4:0 позволила команде Жозе Моуринью подняться на восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Бэйл Гарет 2'
|(2:0) Кейн Гарри 15'
|(3:0) Лукас Моура 31'
|(4:0) Бэйл Гарет 55'
Льорис Уго • Орье Серж 81' ( Доэрти Мэтт ( 81') • Санчес Давинсон • Алдервейрельд Тоби • Регилон Серхио • Н'Домбеле Тангай • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Бэйл Гарет 70' ( Ламела Эрик ( 70') • Лукас Моура 66' ( Алли Деле ( 66') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Дэвис Бен • Сиссоко Мусса • Дайер Эрик • Винисиус Карлос • Харт Джо • Уинкс Гарри
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли • Браунхилл Джош • Вествуд Эшли • Корк Джек 81' ( Стивенс Дейл ( 81') • Макнил Дуайт • Родригес Джей • Выдра Матей 73' ( Вуд Крис ( 73')
Запасные: Дрисколл-Гленнон Энтони • Ричардсон Льюис • Данн Джимми • Бенсон Джош • Бардсли Филипп • Пикок-Фаррелл Бэйли • Лонг Кевин
28 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Бёрнли