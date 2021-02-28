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«Тоттенхэм» разорвал в клочья оборону «Бёрнли»

28 Февраля 2021, 18:56,

«Тоттенхэм», кажется, постепенно выходит из кризиса, одержав третью разгромную победу за 10 дней. В воскресенье «шпоры» принимали «Бёрнли» и к 55-й минуте забили четыре мяча в ворота аутсайдера. Гарет Бэйл забил по голу в начале каждого тайма и ассистировал Гарету Бэйлу. Еще один мяч на счету Лукаса Моуры.

Победа со счетом 4:0 позволила команде Жозе Моуринью подняться на восьмое место.

Протокол игры  
Тоттенхэм 4:0 Бёрнли
(1:0) Бэйл Гарет 2'    
(2:0) Кейн Гарри 15'    
(3:0) Лукас Моура 31'    
(4:0) Бэйл Гарет 55'    
Льорис Уго Орье Серж   81' (Доэрти Мэтт (   81') Санчес Давинсон Алдервейрельд Тоби Регилон Серхио Н'Домбеле Тангай Хёйбьерг Пьер-Эмиль Бэйл Гарет   70' (Ламела Эрик (   70') Лукас Моура   66' (Алли Деле (   66') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Дэвис Бен Сиссоко Мусса Дайер Эрик Винисиус Карлос Харт Джо Уинкс Гарри
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли Браунхилл Джош Вествуд Эшли Корк Джек   81' (Стивенс Дейл (   81') Макнил Дуайт Родригес Джей Выдра Матей   73' (Вуд Крис (   73')
Запасные: Дрисколл-Гленнон Энтони Ричардсон Льюис Данн Джимми Бенсон Джош Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли Лонг Кевин
28 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Бёрнли
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