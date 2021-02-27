Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тоттенхэм» интересуется вратарём «Бёрнли» Поупом

27 Февраля 2021, 00:28,

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к вратарю «Бёрнли» Нику Поупу, сообщает Lancs.live. Это связано с тем, что «шпоры» находятся в активном поиске сменщика Уго Льориса.

Но сделку будет сложно осуществить, так как «Бёрнли» хочет выручить за одного из лидеров команды не менее 57 миллионов евро.

В текущем сезоне Ник Поуп провёл за «Бёрнли» в английской Премьер-лиге 24 матча и пропустил 25 голов, что в среднем составляет 1,04 пропущенных мяча за игру. Среди всех встреч он девять провёл на ноль - англичанин делит 4-5 место по этому показателю в лиге с голкипером «Лестера» Каспером Шмейхелем. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Тоттенхэм, Бёрнли, Ник Поуп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола