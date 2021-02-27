«Тоттенхэм» интересуется вратарём «Бёрнли» Поупом

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к вратарю «Бёрнли» Нику Поупу, сообщает Lancs.live. Это связано с тем, что «шпоры» находятся в активном поиске сменщика Уго Льориса.

Но сделку будет сложно осуществить, так как «Бёрнли» хочет выручить за одного из лидеров команды не менее 57 миллионов евро.

В текущем сезоне Ник Поуп провёл за «Бёрнли» в английской Премьер-лиге 24 матча и пропустил 25 голов, что в среднем составляет 1,04 пропущенных мяча за игру. Среди всех встреч он девять провёл на ноль - англичанин делит 4-5 место по этому показателю в лиге с голкипером «Лестера» Каспером Шмейхелем.