Нагельсманна может заинтересовать предложение «Тоттенхэма»

Главный тренер немецкого «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может рассмотреть и ответить утвердительно на предложение «Тоттенхэма» в том случае, если оно поступит, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Это может произойти, если руководство «Тоттенхэма» решит уволить Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов. 33-летний немецкий специалист в этом случае станет приоритетным вариантом на пост нового главного тренера «шпор».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» располагается на девятом месте, набрав 36 очков за 24 встречи. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с хорватским «Динамо» из Загреба.