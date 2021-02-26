Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Нагельсманна может заинтересовать предложение «Тоттенхэма»

26 Февраля 2021, 21:30,

Главный тренер немецкого «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может рассмотреть и ответить утвердительно на предложение «Тоттенхэма» в том случае, если оно поступит, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Это может произойти, если руководство «Тоттенхэма» решит уволить Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов. 33-летний немецкий специалист в этом случае станет приоритетным вариантом на пост нового главного тренера «шпор».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» располагается на девятом месте, набрав 36 очков за 24 встречи. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с хорватским «Динамо» из Загреба. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Тоттенхэм, Апл, Юлиан Нагельсманн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола