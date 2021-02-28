Бэйл: «Я счастлив, уверен, что это видно и на поле»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», высказался о победе над «Бёрнли» (4:0).

«Мы понимали, что у нас есть проблемы и нам необходимо вернуться к победам. Речь идёт не только о голах, а об игре в целом.

В раздевалке я чувствую себя комфортно и получаю удовольствия от процесса. Я счастлив, уверен, что это видно и на поле.

Замена? Я не расстроился, впереди много важных игр, необходимо проводить на поле всё больше и больше времени.

Моя форма возвращается, я продолжаю усердно работать. Знаю, что меня много критикуют, но я имею достаточно опыта, чтобы суметь абстрагироваться от всего этого», - цитирует Бэйла Sky Sports.