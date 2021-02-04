«Эвертон» всё же не упустил победу в матче с «Лидсом»

«Лидс» с «Эвертоном» провели матч 22-го тура Премьер-лиги. Команда Марсело Бьелсы рассчитывала продлить успешную серию после побед над «Ньюкаслом» и «Лестером», против которых «Эвертон» терял очки в прошлых турах.

Ливерпульцы уже на девятой минуте открыли счет после шикарного паса в линию атаки на Люку Диня и его прострела на одинокого Гульфи Сигурдссона у ворот. Эгзиян Алиоски мог сравнять счет ударом с линии штрафной, но попал в штангу. Не получилось отыграть мяч у и Паскаля Стрёйка, который затылком опасно наносил удар - сэйв. В конце первого тайма Доминик Калверт-Льюинн замкнул дальнюю штангу после первого углового у «Эвертона» - 2:0. Как только возобновилась игра, Рафинья вернул интригу. В оставшееся время у команд были шикарные шансы, но блистательно трудились в рамке голкиперы.

2:1, и «Эвертон» потеснил «Вест Хэм» с пятого места.