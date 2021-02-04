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«Эвертон» всё же не упустил победу в матче с «Лидсом»

04 Февраля 2021, 00:29,

Global Look Press

«Лидс» с «Эвертоном» провели матч 22-го тура Премьер-лиги. Команда Марсело Бьелсы рассчитывала продлить успешную серию после побед над «Ньюкаслом» и «Лестером», против которых «Эвертон» терял очки в прошлых турах.

Протокол игры  
Лидс 1:2 Эвертон
    9' Сигурдссон Гильфи (0:1)
    41' Калверт-Льюин Доминик (0:2)
(1:2) Рафинья Диас 48'    
Меслье Иллан Эйлинг Люк   79' Стрёйк Паскаль Купер Лиам Алиоски Эгзиян   78' (Эрнандес Пабло (   78') Филлипс Кэлвин Рафинья Диас Клих Матеуш   69' (Робертс Тайлер (   69') Даллас Стюарт Харрисон Джек   16'   87' (Кошта Элдер (   87') Бэмфорд Патрик
Запасные: Niall Huggins Дженкинс Джек Касилья Кико Дэвис Лейф Шеклтон Джейми Крессвел Чарли
Ольсен Робин   90' Холгейт Мэйсон   89' Мина Йерри Годфри Бен   90' Динь Люка Дукуре Абдулай Гомеш Андре Айуоби Алекс   87' (Кинг Джошуа (   87') Сигурдссон Гильфи   90' (Дэйвис Том (   90') Ришарлисон   80' (Кин Майкл (   80') Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Родригес Хамес Бернард Дуарте Делф Фабиан Нкунку Нильс Виржиния Жоау Коулмэн Шеймус
03 февраля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

Ливерпульцы уже на девятой минуте открыли счет после шикарного паса в линию атаки на Люку Диня и его прострела на одинокого Гульфи Сигурдссона у ворот. Эгзиян Алиоски мог сравнять счет ударом с линии штрафной, но попал в штангу. Не получилось отыграть мяч у и Паскаля Стрёйка, который затылком опасно наносил удар - сэйв. В конце первого тайма Доминик Калверт-Льюинн замкнул дальнюю штангу после первого углового у «Эвертона» - 2:0. Как только возобновилась игра, Рафинья вернул интригу. В оставшееся время у команд были шикарные шансы, но блистательно трудились в рамке голкиперы.

2:1, и «Эвертон» потеснил «Вест Хэм» с пятого места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Лидс
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