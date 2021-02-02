«Эвертон» подписал Кинга

Норвежский форвард Джошуа Кинг, выступавший в Чемпионшипе за «Борнмут», сменил команду. 29-летний нападающий перешел в «Эвертон», об этом информирует пресс-служба мерсисайдского клуба.

Стороны подписали трудовое соглашение до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Джошуа сыграл 14 поединков в составе «Борнмута», записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

«Эвертон» провел 19 матчей в Премьер-лиге и занимает восьмое место с 33 баллами. Следующую встречу в чемпионате подопечные Карло Анчелотти проведут против «Лидса». Матч состоится в среду, третьего февраля.