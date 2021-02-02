Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Эвертон» подписал Кинга

02 Февраля 2021, 10:17,

Global Look Press

Норвежский форвард Джошуа Кинг, выступавший в Чемпионшипе за «Борнмут», сменил команду. 29-летний нападающий перешел в «Эвертон», об этом информирует пресс-служба мерсисайдского клуба.

Стороны подписали трудовое соглашение до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Джошуа сыграл 14 поединков в составе «Борнмута», записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

«Эвертон» провел 19 матчей в Премьер-лиге и занимает восьмое место с 33 баллами. Следующую встречу в чемпионате подопечные Карло Анчелотти проведут против «Лидса». Матч состоится в среду, третьего февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Джошуа Кинг
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