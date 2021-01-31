«Бешикташ» перехватил Тосуна у ЦСКА, контракт был почти подписан

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун был близок к переходу в ЦСКА. До подписания контракта оставались считанные дни, а ключевые условия сделки были согласованы.

Отец и агент игрока Шенол Тосун в интервью Ajansspor отметил, что «армейцы» выиграли конкуренцию у «Сельты», «Торино» и «Сент-Этьена», но в последний момент поступило предложение от «Бешикташа», и Тосун предпочел вернуться в Стамбул, где живет его семья.

Дженку Тосуну 29 лет, он воспитанник немецкого футбола, а в Турции играли в «Газиантепспоре» и «Бешикташе». В текущем сезоне форвард провел семь матчей и забил один гол. В АПЛ он суммарно отыграл 43 минуты, а в матче Кубка лиги - минуту.