​Гвардиола назвал Эллардайса гением

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о своём будущем оппоненте. Во вторник «горожане» сыграют с «Вест Бромвичем», который возглавляет Сэм Эллардайс.

«Сэм Эллардайс – гений. Он возглавляет команды, когда все считают, что шансов уже нет, и добивается результатов.

Результаты дают вам невероятный импульс, невероятную уверенность в себе. Что правдивее: результаты позволяют вам хорошо играть или вы хорошо играете, когда у вас хорошие результаты? Я думаю, что всё взаимосвязано. Сейчас только конец января. Эллардайс пытается проанализировать «Вест Бромвич» и поставить хорошую игру», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Команды Сэма Эллардайса никогда не вылетали из Премьер-лиги. «Вест Бромвич» на текущий момент занимает предпоследнее место.