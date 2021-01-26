Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ричардс советует «Манчестер Сити» подписать Диего Косту

26 Января 2021, 20:36,

Global Look Press

Форвард Диего Коста остаётся свободным агентом после досрочного расторжения контракта с «Атлетико». Экс-игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс уверен, что «горожанам» нужно срочно усилить состав, подписав бразило-испанца.

- Коста сейчас доступен. Я бы забрал его и добавил сильных сторон в команде, - приводит слова Ричардса BBC Sport. Уверен, что если получится заполучить форварда, «Манчестер Сити» продолжит двигаться вперед и побеждать. Если «Сити» не усилит атаку, тогда чемпионат может выиграть любая команда из топ-4 или топ-5, потому что это сумасшедший сезон.

Вернувшись в «Атлетико», 32-летний Коста забил всего 19 голов в 81 матче.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Диего Коста, Майка Ричардс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Leonardis
26 Января 2021, 22:18

бредятина

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола