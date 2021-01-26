Ричардс советует «Манчестер Сити» подписать Диего Косту

Форвард Диего Коста остаётся свободным агентом после досрочного расторжения контракта с «Атлетико». Экс-игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс уверен, что «горожанам» нужно срочно усилить состав, подписав бразило-испанца.

- Коста сейчас доступен. Я бы забрал его и добавил сильных сторон в команде, - приводит слова Ричардса BBC Sport. Уверен, что если получится заполучить форварда, «Манчестер Сити» продолжит двигаться вперед и побеждать. Если «Сити» не усилит атаку, тогда чемпионат может выиграть любая команда из топ-4 или топ-5, потому что это сумасшедший сезон.

Вернувшись в «Атлетико», 32-летний Коста забил всего 19 голов в 81 матче.