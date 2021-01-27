«Манчестер Сити» забил 5 «Вест Бромвичу», «Арсенал» отомстил «Саутгемптону»

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27 Января 2021, 01:09,
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«Манчестер Сити» не испытал никаких проблем в выездном матче с «Вест Бромвичем» и продлил победную серию, а главное - возглавил Премьер-лигу. Команда Хосепа Гвардиолы забила четыре мяча еще до перерыва и в итоге завершила встречу со счетом 5:0. Илкай Гюндоган оформил дубль, также забивали Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.
В параллельной игре «Арсенал» взял реванш у «Саутгемтона» за вылет из Кубка Англии. «Канониры» пропустили быстрый мяч от Стюарта Армстронга, но при более-менее равной игре ответили результативными ударами Николя Пепе, Букайо Саки и Александра Ляказетта - 3:1.
Протокол игры
|6' Гюндоган Илкай (0:1)
|22' Канселу Жоау (0:2)
|30' Гюндоган Илкай (0:3)
|45' Марез Рияд (0:4)
|57' Стерлинг Рахим (0:5)
Джонстон Сэм • Ферлонг Дарнелл • Аджайи Олувасемилого • О'Ши Дара • 90'Гиббс Киран • Снодграсс Роберт 59' ( Филлипс Мэтт ( 59') • Ливермор Джейк • Сойерс Ромен • Ахерн-Грант Карлан 64' ( Робсон-Кану Хэл ( 64' ) • 84'Перейра Матеус • Робинсон Каллум 46' ( Бартли Кайл ( 46')
Запасные: Иванович Бранислав • Баттон Дэвид • Таунсед Конор • Галлахер Конор • Пелтьер Ли • Эдвардс Кайл
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • Стоунс Джон • Диаш Рубен • Зинченко Александр • Силва Бернарду 61' ( Жезус Габриэль ( 61') • Родри Эрнандес • Гюндоган Илкай 52' ( Торрес Ферран ( 52') • Стерлинг Рахим • Марез Рияд • Фоден Фил 52' ( Лапорт Эмерик ( 52')
Запасные: Уокер Кайл • Гарсия Эрик • МендиБенжамен • Бернабе Адриан • Стеффен Закари • Фернандиньо Фернандо
26 января. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
Протокол игры
|Саутгемптон
|1:3
|Арсенал
|(1:0) Армстронг Стюарт 3'
|8' Пепе Николя (1:1)
|39' Сака Букайо (1:2)
|73' Ляказетт Александр (1:3)
Маккарти Алекс • Валери Ян • Беднарек Ян • Стивенс Джек • Вокинс Джейк 67' ( Редмонд Натан ( 67') • Армстронг Стюарт • Уорд-Праус Джеймс • Диалло Ибраима • Уолкотт Тео 74' ( Н'Лундулу Даниэл ( 74') • Ингс Дэнни 75' ( Уоттс Калеб ( 75' ) • 90'Адамс Че
Запасные: Янкевиц Александр • Рэмси Кейн • Ферри Уилл • Чауке Кгагело • Лонг Шейн • Форстер Фрейзер
Лено Бернд • Бельерин Эктор • 19'Холдинг Роб • Луис Давид • Седрик Соареш • Джака Гранит • Парти Томас 78' ( Эльнени Мохамед ( 78') • Сака Букайо • Смит-Роу Эмил 72' ( Виллиан Боргес ( 72') • Пепе Николя 70' 90' ( Уиллок Джо ( 90') • Ляказетт Александр
Запасные: Райан Мэтт • Нкетиа Эдди • Мартинелли Габриэл • Чамберс Калум • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Габриэль дос Сантос
26 января. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Саутгемптон, Вест Бромвич