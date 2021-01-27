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«Манчестер Сити» забил 5 «Вест Бромвичу», «Арсенал» отомстил «Саутгемптону»

27 Января 2021, 01:09,

Global Look Press

«Манчестер Сити» не испытал никаких проблем в выездном матче с «Вест Бромвичем» и продлил победную серию, а главное - возглавил Премьер-лигу. Команда Хосепа Гвардиолы забила четыре мяча еще до перерыва и в итоге завершила встречу со счетом 5:0. Илкай Гюндоган оформил дубль, также забивали Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

В параллельной игре «Арсенал» взял реванш у «Саутгемтона» за вылет из Кубка Англии. «Канониры» пропустили быстрый мяч от Стюарта Армстронга, но при более-менее равной игре ответили результативными ударами Николя Пепе, Букайо Саки и Александра Ляказетта - 3:1.

Протокол игры  
Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити
    6' Гюндоган Илкай (0:1)
    22' Канселу Жоау (0:2)
    30' Гюндоган Илкай (0:3)
    45' Марез Рияд (0:4)
    57' Стерлинг Рахим (0:5)
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл Аджайи Олувасемилого О'Ши Дара   90' Гиббс Киран Снодграсс Роберт   59' (Филлипс Мэтт (   59') Ливермор Джейк Сойерс Ромен Ахерн-Грант Карлан   64' (Робсон-Кану Хэл (   64'   84') Перейра Матеус Робинсон Каллум   46' (Бартли Кайл (   46')
Запасные: Иванович Бранислав Баттон Дэвид Таунсед Конор Галлахер Конор Пелтьер Ли Эдвардс Кайл
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Стоунс Джон Диаш Рубен Зинченко Александр Силва Бернарду   61' (Жезус Габриэль (   61') Родри Эрнандес Гюндоган Илкай   52' (Торрес Ферран (   52') Стерлинг Рахим Марез Рияд Фоден Фил   52' (Лапорт Эмерик (   52')
Запасные: Уокер Кайл Гарсия Эрик МендиБенжамен Бернабе Адриан Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо
26 января. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
Протокол игры  
Саутгемптон 1:3 Арсенал
(1:0) Армстронг Стюарт 3'    
    8' Пепе Николя (1:1)
    39' Сака Букайо (1:2)
    73' Ляказетт Александр (1:3)
Маккарти Алекс Валери Ян Беднарек Ян Стивенс Джек Вокинс Джейк   67' (Редмонд Натан (   67') Армстронг Стюарт Уорд-Праус Джеймс Диалло Ибраима Уолкотт Тео   74' (Н'Лундулу Даниэл (   74') Ингс Дэнни   75' (Уоттс Калеб (   75'   90') Адамс Че
Запасные: Янкевиц Александр Рэмси Кейн Ферри Уилл Чауке Кгагело Лонг Шейн Форстер Фрейзер
Лено Бернд Бельерин Эктор   19' Холдинг Роб Луис Давид Седрик Соареш Джака Гранит Парти Томас   78' (Эльнени Мохамед (   78') Сака Букайо Смит-Роу Эмил   72' (Виллиан Боргес (   72') Пепе Николя   70'   90' (Уиллок Джо (   90') Ляказетт Александр
Запасные: Райан Мэтт Нкетиа Эдди Мартинелли Габриэл Чамберс Калум Мэйтленд-Найлс Эйнсли Габриэль дос Сантос
26 января. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Саутгемптон, Вест Бромвич
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