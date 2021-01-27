«Манчестер Сити» забил 5 «Вест Бромвичу», «Арсенал» отомстил «Саутгемптону»

«Манчестер Сити» не испытал никаких проблем в выездном матче с «Вест Бромвичем» и продлил победную серию, а главное - возглавил Премьер-лигу. Команда Хосепа Гвардиолы забила четыре мяча еще до перерыва и в итоге завершила встречу со счетом 5:0. Илкай Гюндоган оформил дубль, также забивали Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

В параллельной игре «Арсенал» взял реванш у «Саутгемтона» за вылет из Кубка Англии. «Канониры» пропустили быстрый мяч от Стюарта Армстронга, но при более-менее равной игре ответили результативными ударами Николя Пепе, Букайо Саки и Александра Ляказетта - 3:1.