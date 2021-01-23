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Анчелотти не считает «Эвертон» претендентом на чемпионство

23 Января 2021, 16:53,

Global Look Press

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти ответил на вопрос о чемпионских амбициях своей команды.

«Могу сказать честно, мы не задумываемся о чемпионстве. Наша главная задача - пробиться в еврокубки. Сейчас у «Эвертона» хорошее положение в турнирной таблице, все зависит только от нас. Гонка за титул - это пока для нас перебор», - передает слова итальянского тренера портал Goal.com.

После 17 сыгранных матчей «ириски» набрали 32 балла и занимают шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок в чемпионате «Эвертон» проведет на своем поле против «Лестера» 27-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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