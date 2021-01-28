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Роджерс: «Лестеру» не повезло в матче с «Эвертоном»

28 Января 2021, 09:41,

Global Look Press

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс высказался о ничейном результате в поединке 20-го тура Премьер-лиги против «Эвертона». Матч завершился со счетом 1:1.

«Я доволен игрой команды. Мы хорошо начали встречу, заставили соперника отойти в глубокую защиту. Мы ошиблись, когда пропустили гол, но смогли правильно отреагировать. После перерыва мои парни отлично смотрелись. Нам не повезло, в любой другой день мы бы могли одержать победу», - передает слова специалиста BBC Sport.

«Лестер» занимает третье место в турнирной таблице, а «Эвертон» располагается на седьмой строчке, имея две игры в запасе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Лестер, Брендан Роджерс
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