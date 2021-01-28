«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»

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28 Января 2021, 01:13,
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В 20-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Шеффилд Юнайтед», который в первом круге победил лишь раз. Гости отошли в глухую оборону и улучили свой шанс после ляпа голкипера Давида де Хеа, который не попал по мячу, и Кин Брайан открыл счет. «МЮ» отыгрался спустя тайм и также после подачи углового, Гарри Магуайр поднял настроение болельщиков «красных дьяволов», но достаточно быстро гости снова оказались впереди после удара Оливера Бёрка с рикошетом от защитника и перекладины. Несмотря на все старания, «МЮ» проиграл 1:2 и упустил лидерство.
В параллельном матче не смог победить еще один претендент на первое место, «Лестер». В гостях у «Эвертона» «лисы» пропустили мяч от Хамеса Родригеса и ответили точным ударом Юри Тилеманса - 1:1.
|23' Брайан Кин (0:1)
|(1:1) Магуайр Гарри 64'
|74' Бёрк Оливер (1:2)
|(1:0) Родригес Хамес 30'
|67' Тилеманс Юри (1:1)
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Лестер, Шеффилд Юнайтед
Истерический смех
МЮ, ну не серьезно... что Вы как Челси(((