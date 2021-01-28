Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»

28 Января 2021, 01:13,

Global Look Press

В 20-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Шеффилд Юнайтед», который в первом круге победил лишь раз. Гости отошли в глухую оборону и улучили свой шанс после ляпа голкипера Давида де Хеа, который не попал по мячу, и Кин Брайан открыл счет. «МЮ» отыгрался спустя тайм и также после подачи углового, Гарри Магуайр поднял настроение болельщиков «красных дьяволов», но достаточно быстро гости снова оказались впереди после удара Оливера Бёрка с рикошетом от защитника и перекладины. Несмотря на все старания, «МЮ» проиграл 1:2 и упустил лидерство.

В параллельном матче не смог победить еще один претендент на первое место, «Лестер». В гостях у «Эвертона» «лисы» пропустили мяч от Хамеса Родригеса и ответили точным ударом Юри Тилеманса - 1:1.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
    23' Брайан Кин (0:1)
(1:1) Магуайр Гарри 64'    
    74' Бёрк Оливер (1:2)
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Туанзебе Аксел   45'   83' (Ван де Бек Донни (   83') Магуайр Гарри Теллес Алекс   82' (Шоу Люк (   82') Погба Поль Матич Неманья Гринвуд Мэйсон   66' (Кавани Эдинсон (   66') Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус Марсьяль Антони
Запасные: Мата Хуан Линделоф Виктор Джеймс Дэниэл Мактоминай Скотт Фред Сантос Хендерсон Дин
Ремсдейл Арон Башам Крис Джагелка Фил Ампаду Этан Бэлдок Джордж Ландстрем Джон   40' Норвуд Оливер Флек Джон Брайан Кин   53' (Богл Джейден (   53') Шарп Билли   70' (Бёрк Оливер (   70') Макголдрик Дэвид   80' (Брюстер Риан (   80')
Запасные: Лоу Макс Фодеринхэм Уэсли Муссе Ли
27 января. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры  
Эвертон 1:1 Лестер
(1:0) Родригес Хамес 30'    
    67' Тилеманс Юри (1:1)
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон   80' (Айуоби Алекс (   80') Мина Йерри Кин Майкл Годфри Бен Родригес Хамес   63'   86' (Сигурдссон Гильфи (   86') Гомеш Андре Дэйвис Том Динь Люка Ришарлисон Калверт-Льюин Доминик   89' (Коулмэн Шеймус (   89')
Запасные: Лоссль Йонас Ольсен Робин Бернард Дуарте Кенни Джонджо Гордон Энтони
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Фофана Уэсли Эванс Джонни   77' (Сёюнджю Чаглар (   77') Джастин Джеймс   45' Ндиди Уилфред   42' (Менди Нампалис (   42') Тилеманс Юри Олбрайтон Марк   69' (Юндер Дженгиз (   69') Мэддисон Джеймс Барнс Харви Перес Айосе
Запасные: Амарти Даниэль Ихеаначо Келечи Рикарду Перейра II Чодури Хамза Томас Люк Уорд Дэнни II
27 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Лестер, Шеффилд Юнайтед
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Комментарии (3)
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0
Element-22
28 Января 2021, 01:39

Истерический смех

0
Oleg-Chelsea
28 Января 2021, 01:29

МЮ, ну не серьезно... что Вы как Челси(((

0
Ярик
28 Января 2021, 01:21
Что это было, товарищи? Вышли играть с такой вольяжностью, с таким спокойствием, как будто матч конечно выигран. Далее пропущенный мяч не заставил их взвинтить темп. По сути, игра полностью ничейная, 1:1 был бы справедливым счётом. Но нет, надо было подарить второй гол. Да ещё какой. Как выносить мяч из штрафной, видимо, забыли. Ужас. К сожалению, если Телес в старте, то флаг становится мертвым. Разочаровывает. Далее голевая не красит общее впечатление. Марсиаль не меняется, как обычно унылое зрелище. Ладно, забыли и движемся дальше. Впереди тяжёлый выезд.
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