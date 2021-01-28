«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»

В 20-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Шеффилд Юнайтед», который в первом круге победил лишь раз. Гости отошли в глухую оборону и улучили свой шанс после ляпа голкипера Давида де Хеа, который не попал по мячу, и Кин Брайан открыл счет. «МЮ» отыгрался спустя тайм и также после подачи углового, Гарри Магуайр поднял настроение болельщиков «красных дьяволов», но достаточно быстро гости снова оказались впереди после удара Оливера Бёрка с рикошетом от защитника и перекладины. Несмотря на все старания, «МЮ» проиграл 1:2 и упустил лидерство.

В параллельном матче не смог победить еще один претендент на первое место, «Лестер». В гостях у «Эвертона» «лисы» пропустили мяч от Хамеса Родригеса и ответили точным ударом Юри Тилеманса - 1:1.