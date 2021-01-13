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Слимани сменил «Лестер» на «Лион»

13 Января 2021, 20:49,

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Нападающий Ислам Слимани стал новичком «Лиона», пополнив стан «ткачей» на правах аренды из «Лестера». Контракт подписан на полгода.

32-летний алжирец перебрался в английскую Премьер-лигу в 2016 году, принеся казне лиссабонского «Спортинга» 31 млн евро, вот только спустя полтора года начал скитаться по арендам - в «Ньюкасл», «Фенербахче» и «Монако». В текущем сезоне оцениваемый в 5 миллионов евро футболист отыграл лишь 19 минут за первую команду «Лестера», а также два поединка во второй Премьер-лиге.

Предполагается, что Слимани займет место Мусса Дембеле, который продолжит карьеру в мадридском «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Лестер, Ислам Слимани
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