«Лестер» разобрался с «Саутгемптоном» и почти настиг «МЮ»

В 18-м туре АПЛ «Лестер» играл против конкурентов из «Саутгемптона». В первом тайме команды имели поровну опасных моментов, а Джеймс Мэддисон выжал из своего эпизода максимум, зарядив с острого угла под перекладину. Ближе к концу игры у «святых» было попадание в перекладину, на что соперник ответил двумя острыми выпадами, а на 90-й минуте поставил точку, когда Харви Барнс реализовал выход один на один с голкипером.

2:0, и «Лестер» в одном очке от лидирующего «МЮ».