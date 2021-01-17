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«Лестер» разобрался с «Саутгемптоном» и почти настиг «МЮ»

17 Января 2021, 01:03,

Global Look Press

В 18-м туре АПЛ «Лестер» играл против конкурентов из «Саутгемптона». В первом тайме команды имели поровну опасных моментов, а Джеймс Мэддисон выжал из своего эпизода максимум, зарядив с острого угла под перекладину. Ближе к концу игры у «святых» было попадание в перекладину, на что соперник ответил двумя острыми выпадами, а на 90-й минуте поставил точку, когда Харви Барнс реализовал выход один на один с голкипером.

2:0, и «Лестер» в одном очке от лидирующего «МЮ».

Протокол игры  
Лестер 2:0 Саутгемптон
(1:0) Мэддисон Джеймс 37'    
(2:0) Барнс Харви 90'    
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Фофана Уэсли   15'   53' (Сёюнджю Чаглар (   53') Эванс Джонни Джастин Джеймс Ндиди Уилфред Тилеманс Юри Олбрайтон Марк   45' Мэддисон Джеймс   77' (Перес Айосе (   77') Барнс Харви Варди Джейми   90' (Ихеаначо Келечи (   90')
Запасные: Амарти Даниэль Рикарду Перейра II Юндер Дженгиз Менди Нампалис Томас Люк Уорд Дэнни II
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл Беднарек Ян Стивенс Джек Бертранд Райан   59' Смолбон Вильям   61' (Н'Лундулу Даниэл (   61') Уорд-Праус Джеймс Диалло Ибраима   44'   87' (Валери Ян (   87') Армстронг Стюарт Уолкотт Тео Адамс Че   72' (Лонг Шейн (   72')
Запасные: Ферри Уилл Чауке Кгагело Allan Tchaptchet Вокинс Джейк Caleb Watts Форстер Фрейзер
16 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Саутгемптон
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