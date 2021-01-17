«Лестер» разобрался с «Саутгемптоном» и почти настиг «МЮ»

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17 Января 2021, 01:03,
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В 18-м туре АПЛ «Лестер» играл против конкурентов из «Саутгемптона». В первом тайме команды имели поровну опасных моментов, а Джеймс Мэддисон выжал из своего эпизода максимум, зарядив с острого угла под перекладину. Ближе к концу игры у «святых» было попадание в перекладину, на что соперник ответил двумя острыми выпадами, а на 90-й минуте поставил точку, когда Харви Барнс реализовал выход один на один с голкипером.
2:0, и «Лестер» в одном очке от лидирующего «МЮ».
Протокол игры
|Лестер
|2:0
|Саутгемптон
|(1:0) Мэддисон Джеймс 37'
|(2:0) Барнс Харви 90'
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти • Фофана Уэсли 15' 53' ( Сёюнджю Чаглар ( 53') • Эванс Джонни • Джастин Джеймс • Ндиди Уилфред • Тилеманс Юри • Олбрайтон Марк • 45'Мэддисон Джеймс 77' ( Перес Айосе ( 77') • Барнс Харви • Варди Джейми 90' ( Ихеаначо Келечи ( 90')
Запасные: Амарти Даниэль • Рикарду Перейра II • Юндер Дженгиз • Менди Нампалис • Томас Люк • Уорд Дэнни II
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • Стивенс Джек • Бертранд Райан • 59'Смолбон Вильям 61' ( Н'Лундулу Даниэл ( 61') • Уорд-Праус Джеймс • Диалло Ибраима 44' 87' ( Валери Ян ( 87') • Армстронг Стюарт • Уолкотт Тео • Адамс Че 72' ( Лонг Шейн ( 72')
Запасные: Ферри Уилл • Чауке Кгагело • Allan Tchaptchet • Вокинс Джейк • Caleb Watts • Форстер Фрейзер
16 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Саутгемптон