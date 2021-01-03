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«Арсенал» в снегопад устроил «Вест Бромвичу» разгром

03 Января 2021, 00:57,

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В 17-м туре Премьер-лиги «Арсенал» поехал в гости к «Вест Бромвичу» и там добыл уже третью победу подряд. «Канониры» в снегопад забивали и забивали в ворота аутсайдера. В середине первого тайма Киран Тирни завершил сольный прорыв точным ударом, а спустя пять минут Эмил Смит-Роу вывел Букайо Саку на пустые ворота. После перерыва Александр Ляказетт оформил дубль, доведя счет до разгромного - 4:0.

«Арсенал» переместился с 14-го места на 11-е.

Протокол игры  
Вест Бромвич 0:4 Арсенал
    23' Тирни Киран (0:1)
    28' Сака Букайо (0:2)
    60' Ляказетт Александр (0:3)
    64' Ляказетт Александр (0:4)
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл Аджайи Олувасемилого Иванович Бранислав   66' (Бартли Кайл (   66') О'Ши Дара Филлипс Мэтт   81' (Харпер Реким (   81') Сойерс Ромен Галлахер Конор   70' Диангана Грэди   46' (Остин Чарльз (   46') Перейра Матеус Робинсон Каллум
Запасные: Гросицки Камил Баттон Дэвид Гиббс Киран Пелтьер Ли Кровинович Филип
Лено Бернд Бельерин Эктор   41'   54' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   54') Холдинг Роб Мари Пабло Тирни Киран Себальос Дани   87' Джака Гранит Сака Букайо   71' (Виллиан Боргес (   71') Смит-Роу Эмил   77' (Уиллок Джо (   77') Обамеянг Пьер-Эмерик Ляказетт Александр
Запасные: Эльнени Мохамед Пепе Николя Нкетиа Эдди Мартинелли Габриэл Рунарссон Рунар Луис Давид
02 января. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Вест Бромвич
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