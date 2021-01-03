«Арсенал» в снегопад устроил «Вест Бромвичу» разгром

В 17-м туре Премьер-лиги «Арсенал» поехал в гости к «Вест Бромвичу» и там добыл уже третью победу подряд. «Канониры» в снегопад забивали и забивали в ворота аутсайдера. В середине первого тайма Киран Тирни завершил сольный прорыв точным ударом, а спустя пять минут Эмил Смит-Роу вывел Букайо Саку на пустые ворота. После перерыва Александр Ляказетт оформил дубль, доведя счет до разгромного - 4:0.

«Арсенал» переместился с 14-го места на 11-е.