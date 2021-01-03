«Арсенал» в снегопад устроил «Вест Бромвичу» разгром

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03 Января 2021, 00:57,
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В 17-м туре Премьер-лиги «Арсенал» поехал в гости к «Вест Бромвичу» и там добыл уже третью победу подряд. «Канониры» в снегопад забивали и забивали в ворота аутсайдера. В середине первого тайма Киран Тирни завершил сольный прорыв точным ударом, а спустя пять минут Эмил Смит-Роу вывел Букайо Саку на пустые ворота. После перерыва Александр Ляказетт оформил дубль, доведя счет до разгромного - 4:0.
«Арсенал» переместился с 14-го места на 11-е.
Протокол игры
|Вест Бромвич
|0:4
|Арсенал
|23' Тирни Киран (0:1)
|28' Сака Букайо (0:2)
|60' Ляказетт Александр (0:3)
|64' Ляказетт Александр (0:4)
Джонстон Сэм • Ферлонг Дарнелл • Аджайи Олувасемилого • Иванович Бранислав 66' ( Бартли Кайл ( 66') • О'Ши Дара • Филлипс Мэтт 81' ( Харпер Реким ( 81') • Сойерс Ромен • Галлахер Конор • 70'Диангана Грэди 46' ( Остин Чарльз ( 46') • Перейра Матеус • Робинсон Каллум
Запасные: Гросицки Камил • Баттон Дэвид • Гиббс Киран • Пелтьер Ли • Кровинович Филип
Лено Бернд • Бельерин Эктор 41' 54' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 54') • Холдинг Роб • Мари Пабло • Тирни Киран • Себальос Дани • 87'Джака Гранит • Сака Букайо 71' ( Виллиан Боргес ( 71') • Смит-Роу Эмил 77' ( Уиллок Джо ( 77') • Обамеянг Пьер-Эмерик • Ляказетт Александр
Запасные: Эльнени Мохамед • Пепе Николя • Нкетиа Эдди • Мартинелли Габриэл • Рунарссон Рунар • Луис Давид
02 января. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Вест Бромвич