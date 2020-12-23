Эллардайс: «Арсенал» - конкурент в борьбе за выживание

Наставник «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс считает, что «Арсенал» является одним из соперников его команды в борьбе за сохранение прописки в английской Премьер-лиге.

«Если они сейчас в восьмерке худших, то да. Совершенно верно» - цитирует Эллардайса teamTALK. «Проигрыш [«Манчестер Сити»], даже если он и не случился в Премьер-лиге, как это было с нами, истощает уверенность игроков «Арсенала»».

Матч между «Арсеналом» и «Вест Бромвичем» в рамках 17-го тура АПЛ пройдёт 2 января в 23:00 на «Хоуторнс». Подопечные Эллардайса занимают 19-ю строчку с семью очками после 14 туров, «канониры» же расположились на 14-м месте с 14 баллами.