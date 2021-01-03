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​Артета: «Теперь таблица выглядит совершенно иначе»

03 Января 2021, 09:24,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы над «Вест Бромвичем» со счётом 4:0. После трёх побед кряду «канониры» поднялись на одиннадцатое место в таблице Премьер-лиги и отстают от лидера на десять баллов.

«Это была убедительная победа. Выиграть три матча подряд в рождественский период в Премьер-лиге непросто. В отрезки, когда погода была лучше, и условия были проще, я чувствовал, что мы показываем отличный футбол. Второй подряд «сухой» матч даёт нам платформу для победы. Мы выглядим более опасными, более креативными, наша атакующая игра улучшилась.

Я счастлив, что мы смогли достичь поставленной цели. Теперь таблица выглядит совершенно иначе. У нас улучшилась энергия, победы дают команде большую уверенность», - сказал Артета BT Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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