Поле на стадионе «Вест Бромвича» пришлось очищать от снега

В субботу вечером в английской Премьер-лиге проходит поединок между «Вест Бромвичем» и «Арсеналом». Перед игрой работникам стадиона «Хоуторнс» пришлось очищать футбольное поле от снега. Соответствующие фотографии опубликовала в Twitter пресс-служба «дроздов».

Стоит сказать, что снег продолжает идти и во время матча, однако на поле осадки не скапливаются, поэтому проведению поединка вряд ли что-то может угрожать.

Just a bit of snow to clear up before the teams could warm-up then #WBAARS | #WBA pic.twitter.com/JEFWxftQAc