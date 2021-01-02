Поле на стадионе «Вест Бромвича» пришлось очищать от снега

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02 Января 2021, 23:29,
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В субботу вечером в английской Премьер-лиге проходит поединок между «Вест Бромвичем» и «Арсеналом». Перед игрой работникам стадиона «Хоуторнс» пришлось очищать футбольное поле от снега. Соответствующие фотографии опубликовала в Twitter пресс-служба «дроздов».
Стоит сказать, что снег продолжает идти и во время матча, однако на поле осадки не скапливаются, поэтому проведению поединка вряд ли что-то может угрожать.
Just a bit of snow to clear up before the teams could warm-up then #WBAARS | #WBA pic.twitter.com/JEFWxftQAc— West Bromwich Albion (@WBA) January 2, 2021
Следить за событиями матча между «Вест Бромвичем» и «Арсеналом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. Гости из Лондона к этому моменту уже успели открыть счёт.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Вест Бромвич