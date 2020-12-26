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Хазенхюттль: «В первую очередь нужно было отыграть на ноль»

26 Декабря 2020, 22:01,

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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль считает, что его команда не могла лучше сыграть, чем получилось в матче с «Фулхэмом» (0:0).

- Я думаю, что мы сделали достаточно для победы. Мы не могли рассчитывать на 4 игроков, и я считаю, что в итоге хорошо поработали, а также забили два гола, которые были отменены из-за небольшого офсайда. Здесь сложно побеждать. Когда пропускаешь, почти нереально вернуться в игру, поэтому в первую очередь нужно было отыграть на ноль. Нам немного не повезло в завершении атак, а также мы могли рассчитывать на пенальти, - заявил Хазенхюттль в телеэфире после матча.

«Святые» выпали из топ-четверки, не побеждая уже в трех матчах кряду.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Саутгемптон, Ральф Хазенхюттль
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