Хазенхюттль: «В первую очередь нужно было отыграть на ноль»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль считает, что его команда не могла лучше сыграть, чем получилось в матче с «Фулхэмом» (0:0).

- Я думаю, что мы сделали достаточно для победы. Мы не могли рассчитывать на 4 игроков, и я считаю, что в итоге хорошо поработали, а также забили два гола, которые были отменены из-за небольшого офсайда. Здесь сложно побеждать. Когда пропускаешь, почти нереально вернуться в игру, поэтому в первую очередь нужно было отыграть на ноль. Нам немного не повезло в завершении атак, а также мы могли рассчитывать на пенальти, - заявил Хазенхюттль в телеэфире после матча.

«Святые» выпали из топ-четверки, не побеждая уже в трех матчах кряду.