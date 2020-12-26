Тренер «Фулхэма»: «Судя по реакции игроков соперника, они довольны набранным очком»

Тренер «Фулхэма» Стюарт Грей подвёл итоги матча с «Саутгемптоном» (0:0).

- Мы разочарованы, а судя по реакции игроков соперника, они довольны набранным очком. Нас подвел последний пас, с другой стороны, у нас четыре матча подряд без поражений, это тоже непросто. Мы играли против очень хорошего соперника и на протяжении недели работали над тем, как нейтрализовать его сильные стороны. Тренер говорил с игроками в перерыве, а также по телефону давал указания по поводу замен. Игроки расстроены, потому что чувствуем, что потеряли два очка, - заявил Грей после игры в телеэфире.

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер пропускал игру, пребывая на самоизоляции из-за случая коронавируса в семье.