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Тренер «Фулхэма»: «Судя по реакции игроков соперника, они довольны набранным очком»

26 Декабря 2020, 21:54,


Тренер «Фулхэма» Стюарт Грей подвёл итоги матча с «Саутгемптоном» (0:0).

- Мы разочарованы, а судя по реакции игроков соперника, они довольны набранным очком. Нас подвел последний пас, с другой стороны, у нас четыре матча подряд без поражений, это тоже непросто. Мы играли против очень хорошего соперника и на протяжении недели работали над тем, как нейтрализовать его сильные стороны. Тренер говорил с игроками в перерыве, а также по телефону давал указания по поводу замен. Игроки расстроены, потому что чувствуем, что потеряли два очка, - заявил Грей после игры в телеэфире.

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер пропускал игру, пребывая на самоизоляции из-за случая коронавируса в семье.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фулхэм, Стюарт Грей
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