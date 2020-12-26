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​«Астон Вилла» в Boxing Day вдесятером разнесла «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Саутгемптон» поделили очки

26 Декабря 2020, 19:58,

Global Look Press

Программу Boxing Day в английской Премьер-лиге продолжили два матча, стартовавшие в шесть часов вечера по московскому времени. В первом из них «Астон Вилла» разнесла «Кристал Пэлас» со счётом 3:0. Ведя с минимальным преимуществом, бирмингемцы остались в меньшинстве, но это не помешало им продолжать доминировать и забить ещё два гола после перерыва. «Вилланы» поднялись на шестое место в турнирной таблице, а «орлы» идут тринадцатыми.

Протокол игры  
Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
(1:0) Траоре Бертран 5'    
(2:0) Хаус Кортни 66'    
(3:0) Эль-Гази Анвар 76'    
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Хаус Кортни Мингс Тайрон   39'   45' Таргет Мэтт Соарес Дуглас   90' (Рамси Джакоб (   90') Макгинн Джон Траоре Бертран   45' (Конса Эзри (   45') Грилиш Джек Эль-Гази Анвар   86' (Эль-Мухамади Ахмед (   86') Уоткинс Олли
Запасные: Гильберт Фредерик Дэвис Кинан Тейлор Нил Хитон Том Хурихан Конор Накамба Марвелус
Гуаита Висенте Уорд Джоэл   68' Куйяте Шейку Дэнн Скотт Ван Анхольт Патрик Шлупп Джеффри   82' (Таунсенд Андрос (   82') Миливоевич Лука   56'   69' (Ридевальд Жайро (   69') Макартур Джеймс   75' (Бачуайи Миши (   75') Эзе Эберечи   83' Бентеке Кристиан Заха Уилфрид   39'
Запасные: Томкинс Джеймс Айю Джордан Митчелл Тайрик Батлэнд Джек Клайн Натаниэль Маккарти Джеймс
26 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

В другой игре «Фулхэм» и «Саутгемптон» сыграли вничью. Команды не забили ни одного гола, нанеся всего три удара в створ на двоих. «Дачники» из Лондона остаются в зоне вылета, «святые» - восьмые.

Протокол игры  
Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Ареола Альфонс Эйна Ола Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Рид Бобби   38'   83' (Митрович Александр (   83') Замбо-Ангисса Андре-Франк   75' Рид Харрисон Робинсон Энтони Лофтус-Чик Рубен Лукмен Адемола   90' (Кебано Нескенс (   90') Кавалейру Иван
Запасные: Родак Марек Гектор Майкл Брайан Джо Одои Денис Рим Тим Кэрни Том Камара Абубакар
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл Беднарек Ян Стивенс Джек Бертранд Райан Армстронг Стюарт   90' (Н'Лундулу Даниэл (   90') Уорд-Праус Джеймс Диало Ибраима Уолкотт Тео Лонг Шейн   90' (Дженепо Мусса (   90') Адамс Че
Запасные: Валери Ян Салису Мохаммед Телла Нейтан Обафеми Майкл Смолбон Вильям Вокинс Джейк Форстер Фрейзер
26 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Саутгемптон, Фулхэм, Кристал Пэлас, Астон Вилла
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