​«Астон Вилла» в Boxing Day вдесятером разнесла «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Саутгемптон» поделили очки

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26 Декабря 2020, 19:58,
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Программу Boxing Day в английской Премьер-лиге продолжили два матча, стартовавшие в шесть часов вечера по московскому времени. В первом из них «Астон Вилла» разнесла «Кристал Пэлас» со счётом 3:0. Ведя с минимальным преимуществом, бирмингемцы остались в меньшинстве, но это не помешало им продолжать доминировать и забить ещё два гола после перерыва. «Вилланы» поднялись на шестое место в турнирной таблице, а «орлы» идут тринадцатыми.
Протокол игры
|(1:0) Траоре Бертран 5'
|(2:0) Хаус Кортни 66'
|(3:0) Эль-Гази Анвар 76'
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Хаус Кортни • Мингс Тайрон 39' • 45'Таргет Мэтт • Соарес Дуглас 90' ( Рамси Джакоб ( 90') • Макгинн Джон • Траоре Бертран 45' ( Конса Эзри ( 45') • Грилиш Джек • Эль-Гази Анвар 86' ( Эль-Мухамади Ахмед ( 86') • Уоткинс Олли
Запасные: Гильберт Фредерик • Дэвис Кинан • Тейлор Нил • Хитон Том • Хурихан Конор • Накамба Марвелус
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • 68'Куйяте Шейку • Дэнн Скотт • Ван Анхольт Патрик • Шлупп Джеффри 82' ( Таунсенд Андрос ( 82') • Миливоевич Лука 56' 69' ( Ридевальд Жайро ( 69') • Макартур Джеймс 75' ( Бачуайи Миши ( 75') • Эзе Эберечи • 83'Бентеке Кристиан • Заха Уилфрид 39'
Запасные: Томкинс Джеймс • Айю Джордан • Митчелл Тайрик • Батлэнд Джек • Клайн Натаниэль • Маккарти Джеймс
26 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
В другой игре «Фулхэм» и «Саутгемптон» сыграли вничью. Команды не забили ни одного гола, нанеся всего три удара в створ на двоих. «Дачники» из Лондона остаются в зоне вылета, «святые» - восьмые.
Протокол игры
|Фулхэм
|0:0
|Саутгемптон
Ареола Альфонс • Эйна Ола • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Рид Бобби 38' 83' ( Митрович Александр ( 83') • Замбо-Ангисса Андре-Франк • 75'Рид Харрисон • Робинсон Энтони • Лофтус-Чик Рубен • Лукмен Адемола 90' ( Кебано Нескенс ( 90') • Кавалейру Иван
Запасные: Родак Марек • Гектор Майкл • Брайан Джо • Одои Денис • Рим Тим • Кэрни Том • Камара Абубакар
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • Стивенс Джек • Бертранд Райан • Армстронг Стюарт 90' ( Н'Лундулу Даниэл ( 90') • Уорд-Праус Джеймс • Диало Ибраима • Уолкотт Тео • Лонг Шейн 90' ( Дженепо Мусса ( 90') • Адамс Че
Запасные: Валери Ян • Салису Мохаммед • Телла Нейтан • Обафеми Майкл • Смолбон Вильям • Вокинс Джейк • Форстер Фрейзер
26 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Саутгемптон, Фулхэм, Кристал Пэлас, Астон Вилла