​«Астон Вилла» в Boxing Day вдесятером разнесла «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Саутгемптон» поделили очки

Программу Boxing Day в английской Премьер-лиге продолжили два матча, стартовавшие в шесть часов вечера по московскому времени. В первом из них «Астон Вилла» разнесла «Кристал Пэлас» со счётом 3:0. Ведя с минимальным преимуществом, бирмингемцы остались в меньшинстве, но это не помешало им продолжать доминировать и забить ещё два гола после перерыва. «Вилланы» поднялись на шестое место в турнирной таблице, а «орлы» идут тринадцатыми.

В другой игре «Фулхэм» и «Саутгемптон» сыграли вничью. Команды не забили ни одного гола, нанеся всего три удара в створ на двоих. «Дачники» из Лондона остаются в зоне вылета, «святые» - восьмые.