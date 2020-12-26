«МЮ» не готов к борьбе за титул: Ничья в Лестере обрадовала «Ливерпуль»

«Лестер» против «Манчестер Юнайтед» – это был один из двух центральных матчей 15-го тура АПЛ наряду с лондонским дерби «Арсенала» и «Челси».

Когда вторая команда чемпионата Англии встречается с третьей, обычно получается интересно. «Красные дьяволы» шли на бронзовой строчке, уступая серебряную «лисам», но опережая их по потерянным очкам. «Ливерпуль» по крайней мере пока не сумел оторваться далеко, так что ни лестерцы, ни манкунианцы ещё не выпали из гонки за чемпионство. Но, забегая вперёд, скажем, что результат отчётной встречи оказался на руку именно мерсисайдцам.

По итогам первых сорока пяти минут команды нанесли поровну ударов по воротам и в створ – по пять и два соответственно. Это было добротное соперничество представителей верхней части таблицы. «МЮ» в первом тайме создал два второэтажных момента и оба не реализовал. Уже на второй минуте Бруну Фернандеш как на блюдечке выложил мяч Рэшфорду к линии вратарской из левого угла штрафной, но тот исхитрился пробить головой выше створа. Также на 37-й минуте Шоу навесил слева со штрафного, и теперь сам Фернандеш боковой частью головы примерно с линии вратарской закрутил мяч мимо створа.

Между этими двумя неиспользованными шансами гостей уместился обмен реальными голами. На 23-й минуте счёт открыли поболее острые впереди манкунианцы, а помог им в этом аут на правом фланге. Джеймс сделал продольный пас к центру, Фернандеш в падении слегка подкорректировал снаряд, и Рэшфорд из района одиннадцатиметровой покатил его в правый угол (0:1). Чуть позже рубежа получаса игры счёт сравнялся. Фернандеш не смог сделать вынос из опорной зоны, и короткую передачу Мэддисона конвертировал во взятие ворот Барнс. Дальний выстрел – и мяч нашёл себя в правом углу владений Де Хеа (1:1).

Естественно, вопрос результата остался открытым на второй тайм. Сохранилась небольшая тенденция к возникновению моментов у ворот хозяев. На 60-й минуте гости имели стопроцентную возможность выйти вперёд. Фред вывел Рэшфорда на открытое пространство на правом полуфланге, и последовавший удар в дальний гол потащил Шмейхель. Практически сразу же выскочивший один на один Марсьяль доставил мяч в правый угол, но вынужден был разочароваться: судьи на поле зафиксировали у него офсайд, что подтвердил ВАР.

На 70-й минуте Магуйар стал непосредственным героем эпизода привычного для «Ман Юнайтед» типа, не попав головой в створ. А забили свой засчитанный второй гол манкунианцы тоже не чужим для себя способом. Байи, Кавани и Фернандеш протянули из глубины нить через построения «Лестера», и Бруну с правого полуфланга подсёк мяч мимо Шмейхеля в дальний угол (1:2).

Опять оказавшись в положении отыгрывающихся, «лисы» реализовали свой первый же шанс во втором тайме. На 85-й минуте Перес прострелил с правой стороны, и Варди, нашедший себя в свободной зоне перед защитниками соперника, ковырнул мяч в цель рикошетом от Туанзебе (2:2).

Итак, ничья. Ставка на оборону от Брендана Роджерса сыграла, если он рассчитывал на мировую. Дважды «Лестеру» приходилось отыгрываться, и он делал это относительно спокойно, будто зная, что у него получится. Решение Уле-Гуннара Сульшера выпустить Кавани вместо Марсьяля сработало в локальном плане, но для победы этого манкунианцам не хватило. Результат на «Кинг Пауэр» наверняка порадовал конкурентов «Лестера» и «МЮ» – «Ливерпуль», «Эвертон», «Челси» и «Тоттенхэм», ещё «Саутгемптон» и «Манчестер Сити» можно добавить к этому списку. Кажется, «МЮ» и «Лестер» на данный момент реально бороться за первое место не могут, но пока они отстают от лидера не на сильно большое количество очков.

Кирилл Иванцов