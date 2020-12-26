Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ

26 Декабря 2020, 18:25,

Global Look Press

Программу Boxing Day в английской Премьер-лиге открывали «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». Команда Уле Гуннара Сульшера дважды вела в счёте, но в итоге довольствовалась лишь одним набранным очком – ничья 2:2.

«Манчестер Юнайтед» не смог продлить победную серию на выезде, но при этом установил рекорд Премьер-лиги, созданной в 1992 году. Ранее ни одной команде не удавалось забить как минимум два гола в одиннадцати гостевых матчах АПЛ кряду, пишет Gracenote Live.

Последней командой в истории английского топ-дивизиона, которой удавалось забить более одного гола в одиннадцати подряд выездных играх, был сам «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1958/1959. Тогда «красные дьяволы» выдали такую серию из тринадцати игр.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед
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