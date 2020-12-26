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​Сульшер: «Разочарован, что мы не обыграли «Лестер»

26 Декабря 2020, 18:44,

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался после гостевой ничьей с «Лестером» со счётом 2:2.

«Разочарован, что мы не выиграли сегодня, потому что у нас было много хороших моментов, и мы могли закончить игру раньше. Но у нас был опасный соперник, гол Джейми Варди показал его качество. В ситуациях с пропущенными голами мы должны были быстрее закрывать соперников.

Следующий матч через три дня, у нас есть дополнительный день на восстановление, чем мы воспользуемся с умом. Один балл – не худший результат, хотя мы разочарованы тем, что не смотри завоевать все три очка», - сказал Сульшер в интервью BT Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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andpet
26 Декабря 2020, 19:37

как я и писал раньше защиты нет .просто хоккей какой-то .голы пришли с центра и от любимого ""люка шоу""короче проходной двор

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