Фернандеш, Рэшфорд и Марсьяль - в основном составе «МЮ» на матч с «Лестером»

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» встретится с «Манчестер Юнайтед». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на эту игру.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Фофана, Эванс, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон, Барнс, Варди.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Линделоф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминай, Джеймс, Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.

Матч «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Кинг Пауэр» в субботу, 26-го декабря. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния можно читать на «Евро-Футбол.ру».

В данный момент «Лестер» с 27 баллами занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» находится на третьем месте.