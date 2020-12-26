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Фернандеш, Рэшфорд и Марсьяль - в основном составе «МЮ» на матч с «Лестером»

26 Декабря 2020, 15:12,

Global Look Press

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» встретится с «Манчестер Юнайтед». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на эту игру.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Фофана, Эванс, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон, Барнс, Варди.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Линделоф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминай, Джеймс, Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.

Матч «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Кинг Пауэр» в субботу, 26-го декабря. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния можно читать на «Евро-Футбол.ру».

В данный момент «Лестер» с 27 баллами занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» находится на третьем месте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Лестер
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