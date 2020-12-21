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Вернер: «Наши проблемы в том числе и от некоторой усталости»

21 Декабря 2020, 23:27,

Global Look Press

Форвард «Челси» Тимо Вернер попытался найти причину недавних поражений лондонцев после беспроигрышной серии, начавшейся 20 сентября.

- Мы провели много матчей в режиме игры каждые три дня. Против нас порой выходят команды, не выступающие в еврокубках, они играют не так часто и имеют недельные перерывы, - заявил Вернер клубному сайту. - С такими командами всегда сложно, ведь они свежее. Не исключено, что наши проблемы в том числе и от некоторой усталости. Также у нас были травмированные игроки, наш состав не менялся несколько матчей кряду, но не хочется искать оправдания.

В эти минуты «Челси» проводит матч 14-го тура АПЛ и обыгрывает «Вест Хэм» (1:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Тимо Вернер
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