Майкл Антонио подписал 3-летний контракт с «Вест Хэмом»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио подписал с клубом новый контракт до 2023-го года.

30-летний англичанин пришёл в стан «молотобойцев» в 2015 году из «Ноттингем Форест» и дебютировал за клуб 15 сентября 2015 года в матче против «Манчестер Сити». За пять лет Майкл забил за «Вест Хэм» 41 мяч - больше, чем любой другой игрок за этот же период.

В текущем сезоне Антонио провёл в АПЛ 7 матчей и забил 3 мяча. «Вест Хэм» после 13 игр занимает восьмое место с 21 очком, отставая от идущего в зоне Лиги чемпионов «Лестера» всего на три очка. Ближайший матч «Вест Хэм» проведёт 21 декабря на выезде против «Челси».