Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Майкл Антонио подписал 3-летний контракт с «Вест Хэмом»

18 Декабря 2020, 23:58,

Global Look Press

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио подписал с клубом новый контракт до 2023-го года.

30-летний англичанин пришёл в стан «молотобойцев» в 2015 году из «Ноттингем Форест» и дебютировал за клуб 15 сентября 2015 года в матче против «Манчестер Сити». За пять лет Майкл забил за «Вест Хэм» 41 мяч - больше, чем любой другой игрок за этот же период.

В текущем сезоне Антонио провёл в АПЛ 7 матчей и забил 3 мяча. «Вест Хэм» после 13 игр занимает восьмое место с 21 очком, отставая от идущего в зоне Лиги чемпионов «Лестера» всего на три очка. Ближайший матч  «Вест Хэм» проведёт 21 декабря на выезде против «Челси».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Майкл Антонио
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола