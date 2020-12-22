Дубль Абрахама помог «Челси» разгромить «Вест Хэм»

«Челси» с «Вест Хэмом» завершали программу 14-го тура чемпионата Англии.

На 10-й минуте «синие» потеряли из-за травмы Бена Чилуэлла и забили гол - после подачи углового Тьяго Силва головой вколотил мяч в сетку. Гости постепенно выровняли игру, но за все 90 минут в створ ворот противника так ни разу и не попали, а вот команда Фрэнка Лэмпарда поставила жирную току за десяток минут до завершения встречи, когда Тэмми Абрахам оформил дубль, сначала превратив промах Тимо Вернера в голевой пас, а затем добавил мяч в сетку после парированного удара Кристиана Пулишича.

3:0, «Челси» подвел черту под парой поражений и вернулся в еврокубковую зону.