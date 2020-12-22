Дубль Абрахама помог «Челси» разгромить «Вест Хэм»

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22 Декабря 2020, 00:55,
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«Челси» с «Вест Хэмом» завершали программу 14-го тура чемпионата Англии.
Протокол игры
|(1:0) Силва Тьяго 10'
|(2:0) Абрахам Тэмми 78'
|(3:0) Абрахам Тэмми 80'
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Зума Курт • Силва Тьяго • Чилвел Бенджамин 10' ( Эмерсон Палмиери ( 10') • Канте Н'Голо • Жоржиньо II 66' ( Ковачич Матео ( 66') • Маунт Мэйсон • Пулишич Кристиан 84' ( Хаверц Кай ( 84') • Абрахам Тэмми • Вернер Тимо
Запасные: Рюдигер Антонио • Хадсон-Одои Каллум • Гилмор Билли • Кристенсен Андреас • Аррисабалага Кепа • Жиру Оливье
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Бальбуэна Фабиан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Райс Деклан • Соучек Томаш • Боуэн Джаррод 90' ( Фредерикс Райан ( 90') • Ноубл Марк • Форнальс Пабло 67' ( Бенрахма Саид ( 67') • Алле Себастьян
Запасные: Джонсон Бен • Мартин Дэвид • Диоп Исса • Ярмоленко Андрей • Доусон Крэйг • Снодграсс Роберт • Рэндолф Даррен
21 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
На 10-й минуте «синие» потеряли из-за травмы Бена Чилуэлла и забили гол - после подачи углового Тьяго Силва головой вколотил мяч в сетку. Гости постепенно выровняли игру, но за все 90 минут в створ ворот противника так ни разу и не попали, а вот команда Фрэнка Лэмпарда поставила жирную току за десяток минут до завершения встречи, когда Тэмми Абрахам оформил дубль, сначала превратив промах Тимо Вернера в голевой пас, а затем добавил мяч в сетку после парированного удара Кристиана Пулишича.
3:0, «Челси» подвел черту под парой поражений и вернулся в еврокубковую зону.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Вест Хэм, Тэмми Абрахам
Первая половина второго тайма - доминация "молотков". Не знаю, что там Мойес сказал игрокам в перерыве, но у меня создалось впечатление, что Лэмп просто не понимал, а что же происходи на поле.
Вернер много заслал, но зато какие пасы выдал.
Всех наших - с победой!!
даже не заряженное ружье в этой жизни стреляет дважды... Вообще все шло к тому, что Вест Хэм сравняет, но... однако.