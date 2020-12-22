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Дубль Абрахама помог «Челси» разгромить «Вест Хэм»

22 Декабря 2020, 00:55,

Global Look Press

«Челси» с «Вест Хэмом» завершали программу 14-го тура чемпионата Англии.

Протокол игры  
Челси 3:0 Вест Хэм
(1:0) Силва Тьяго 10'    
(2:0) Абрахам Тэмми 78'    
(3:0) Абрахам Тэмми 80'    
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Зума Курт Силва Тьяго Чилвел Бенджамин   10' (Эмерсон Палмиери (   10') Канте Н'Голо Жоржиньо II   66' (Ковачич Матео (   66') Маунт Мэйсон Пулишич Кристиан   84' (Хаверц Кай (   84') Абрахам Тэмми Вернер Тимо
Запасные: Рюдигер Антонио Хадсон-Одои Каллум Гилмор Билли Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Бальбуэна Фабиан Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Райс Деклан Соучек Томаш Боуэн Джаррод   90' (Фредерикс Райан (   90') Ноубл Марк Форнальс Пабло   67' (Бенрахма Саид (   67') Алле Себастьян
Запасные: Джонсон Бен Мартин Дэвид Диоп Исса Ярмоленко Андрей Доусон Крэйг Снодграсс Роберт Рэндолф Даррен
21 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

На 10-й минуте «синие» потеряли из-за травмы Бена Чилуэлла и забили гол - после подачи углового Тьяго Силва головой вколотил мяч в сетку. Гости постепенно выровняли игру, но за все 90 минут в створ ворот противника так ни разу и не попали, а вот команда Фрэнка Лэмпарда поставила жирную току за десяток минут до завершения встречи, когда Тэмми Абрахам оформил дубль, сначала превратив промах Тимо Вернера в голевой пас, а затем добавил мяч в сетку после парированного удара Кристиана Пулишича.

3:0, «Челси» подвел черту под парой поражений и вернулся в еврокубковую зону.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Вест Хэм, Тэмми Абрахам
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Комментарии (2)
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0
Манчестерский Иппатий
22 Декабря 2020, 01:41

Первая половина второго тайма - доминация "молотков". Не знаю, что там Мойес сказал игрокам в перерыве, но у меня создалось впечатление, что Лэмп просто не понимал, а что же происходи на поле.
Вернер много заслал, но зато какие пасы выдал.
Всех наших - с победой!!

1
Oleg-Chelsea
22 Декабря 2020, 01:14

даже не заряженное ружье в этой жизни стреляет дважды... Вообще все шло к тому, что Вест Хэм сравняет, но... однако.

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