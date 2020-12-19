«Манчестер Сити» одолел прямых конкурентов из «Саутгемптона»

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19 Декабря 2020, 19:53,
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«Саутгемптон» и «Манчестер Сити» встретились в центральном матче 14-го тура Премьер-лиги. Игра команд, претендующих на высокие места получилась равной, а её судьбу решила атака на 16-й минуте, когда Рахим Стерлинг в касание замкнул прострел Кевина де Брёйне. Остальные более-менее опасные моменты завершались либо небольшими промахами, либо сэйвами голкиперов.
«Манчестер Сити» набрал 23 очка и наконец-то попал в еврокубковую зону АПЛ. У его соперника на один балл больше.
Протокол игры
|16' Стерлинг Рахим (0:1)
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • Вестергор Янник • Бертранд Райан • Уолкотт Тео • Ромеу Ориоль • 38'Уорд-Праус Джеймс • 42'Дженепо Мусса 59' ( Редмонд Натан ( 59') • Ингс Дэнни 41' ( Телла Нейтан ( 41') • Адамс Че 82' ( Н'Лундулу Даниэл ( 82')
Запасные: Стивенс Джек • Диало Ибраима • Салису Мохаммед • Лонг Шейн • Армстронг Стюарт • Форстер Фрейзер
Эдерсон Мораес • 81'Уокер Кайл • Стоунс Джон • Диаш Рубен • Канселу Жоау • Гюндоган Илкай • Родри Эрнандес • Силва Бернарду • Де Брёйне Кевин • 25'Стерлинг Рахим • Торрес Ферран 72' ( Марез Рияд ( 72')
Запасные: Агуэро Серхио • Фоден Фил • Аке Натан • Менди Бенджамин • Нмеча Феликс • Фернандиньо Фернандо • Зинченко Александр • Карсон Скотт
19 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Саутгемптон, Рахим Стерлинг
Если бы не Дин...не факт, что шити выиграл бы...и святые были реальным конкурентом
если бы...да кабы...
как тут не вспомнить бабушку с дедушкой))
Пусть это будет твоя бабушка))
прямых конкурентов, прям живот болит от смеха. Конкуренты Сити это Ливер и топ-компания а не святые, ириски или лисы....
Конкуренты сити - это уотфорд и борнмут максимум!