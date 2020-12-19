«Манчестер Сити» одолел прямых конкурентов из «Саутгемптона»

«Саутгемптон» и «Манчестер Сити» встретились в центральном матче 14-го тура Премьер-лиги. Игра команд, претендующих на высокие места получилась равной, а её судьбу решила атака на 16-й минуте, когда Рахим Стерлинг в касание замкнул прострел Кевина де Брёйне. Остальные более-менее опасные моменты завершались либо небольшими промахами, либо сэйвами голкиперов.

«Манчестер Сити» набрал 23 очка и наконец-то попал в еврокубковую зону АПЛ. У его соперника на один балл больше.