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«Манчестер Сити» одолел прямых конкурентов из «Саутгемптона»

19 Декабря 2020, 19:53,

Global Look Press

«Саутгемптон» и «Манчестер Сити» встретились в центральном матче 14-го тура Премьер-лиги. Игра команд, претендующих на высокие места получилась равной, а её судьбу решила атака на 16-й минуте, когда Рахим Стерлинг в касание замкнул прострел Кевина де Брёйне. Остальные более-менее опасные моменты завершались либо небольшими промахами, либо сэйвами голкиперов.

«Манчестер Сити» набрал 23 очка и наконец-то попал в еврокубковую зону АПЛ. У его соперника на один балл больше.

Протокол игры  
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити
    16' Стерлинг Рахим (0:1)
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл Беднарек Ян Вестергор Янник Бертранд Райан Уолкотт Тео Ромеу Ориоль   38' Уорд-Праус Джеймс   42' Дженепо Мусса   59' (Редмонд Натан (   59') Ингс Дэнни   41' (Телла Нейтан (   41') Адамс Че   82' (Н'Лундулу Даниэл (   82')
Запасные: Стивенс Джек Диало Ибраима Салису Мохаммед Лонг Шейн Армстронг Стюарт Форстер Фрейзер
Эдерсон Мораес   81' Уокер Кайл Стоунс Джон Диаш Рубен Канселу Жоау Гюндоган Илкай Родри Эрнандес Силва Бернарду Де Брёйне Кевин   25' Стерлинг Рахим Торрес Ферран   72' (Марез Рияд (   72')
Запасные: Агуэро Серхио Фоден Фил Аке Натан Менди Бенджамин Нмеча Феликс Фернандиньо Фернандо Зинченко Александр Карсон Скотт
19 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Саутгемптон, Рахим Стерлинг
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Комментарии (5)
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0
snk6565
19 Декабря 2020, 20:35

Если бы не Дин...не факт, что шити выиграл бы...и святые были реальным конкурентом

0
aegur
19 Декабря 2020, 20:45

если бы...да кабы...
как тут не вспомнить бабушку с дедушкой))

0
snk6565
19 Декабря 2020, 21:26

Пусть это будет твоя бабушка))

0
Misha_diablo_football
19 Декабря 2020, 20:31

прямых конкурентов, прям живот болит от смеха. Конкуренты Сити это Ливер и топ-компания а не святые, ириски или лисы....

0
HG2017
19 Декабря 2020, 21:37

Конкуренты сити - это уотфорд и борнмут максимум!

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