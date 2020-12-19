Хазенхюттль – о поражении от «Манчестер Сити»: «Они не так уж и плохи»

Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Сегодня мы сражались с «Манчестер Сити». Они не так уж и плохи, да? Если честно, то мы сыграли гораздо лучше, чем в прошлом сезоне, когда мы выиграли 1:0. Мы добились ощутимого прогресса за такой короткий промежуток времени.

Они были вынуждены показать свою лучшую игру, чтобы победить сегодня. Это самый лучший комплимент для нас.

У нас были хорошие моменты, поэтому я горжусь своей командой. Мы никогда не проигрываем. Мы либо выигрываем, либо учимся», - цитирует Хазенхюттля BBC.