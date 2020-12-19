Гвардиола: «Саутгемптон» по праву занимает столь высокое место в турнирной таблице»

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19 Декабря 2020, 20:41,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги встречи с «Саутгемптоном» (1:0) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.
«Мы здорово играли во втором тайме, но не смогли забить, нас могли наказать за это. Сложно играть против «Саутгемптона». Они не позволяют быть вам компактными.
В их состав есть лучший исполнитель стандартов в мире – Уорд-Праус. «Саутгемптон» по праву занимает столь высокое место в турнирной таблице.
Сегодняшний результат очень важен для нас, он поможет нам в Кубке послезавтра.
В обороне мы были превосходны сегодня. В прошлом сезоне у нас были проблемы, но приход Диаша очень помог нам», - цитирует Гвардиолу BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Саутгемптон