Гвардиола: «Саутгемптон» по праву занимает столь высокое место в турнирной таблице»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги встречи с «Саутгемптоном» (1:0) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Мы здорово играли во втором тайме, но не смогли забить, нас могли наказать за это. Сложно играть против «Саутгемптона». Они не позволяют быть вам компактными.

В их состав есть лучший исполнитель стандартов в мире – Уорд-Праус. «Саутгемптон» по праву занимает столь высокое место в турнирной таблице.

Сегодняшний результат очень важен для нас, он поможет нам в Кубке послезавтра.

В обороне мы были превосходны сегодня. В прошлом сезоне у нас были проблемы, но приход Диаша очень помог нам», - цитирует Гвардиолу BBC.